Maersk запустила нове залізничне сполучення між Китаєм та Європою в обхід Росії

Данська транспортно-логістична група A.P. Moller-Maersk запустила новий залізничний сервіс на Транскаспійському маршруті між Китаєм і Європою.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Порти України.

Новий залізничний сервіс, що бере початок з різних місць у Китаї, з’єднує Китай та Європу через Казахстан, Азербайджан, Грузію і далі до Румунії Чорним морем. Тривалість доставки – близько 40 днів.

"Після проходження кордону в Хоргосі між Китаєм і Казахстаном контейнери прибувають залізницею на станцію Актау, де їх завантажують на баржу, що рушає до Баку (Азербайджан). Звідти контейнери прямують до терміналів APM в Поті (Грузія), де їх завантажують на фідерне судно до порту Констанца (Румунія). Потім вантаж відправляється до різних європейських країн", – розповіли в Maersk.

Компанія розпочала розробку нового маршруту у березні, а вже у квітні перший поїзд вирушив із Китаю. На сервісі будуть перевозитися різні побутові товари, вантажі для автомобільної галузі тощо.

"Коридор має достатню відкриту пропускну здатність, що дозволяє нашим клієнтам підвищити стійкість свого ланцюжка постачань", – наголосила глобальна менеджерка продуктів Intercontinental Rail у Maersk Майя Парлагашвілі.

Раніше повідомлялося, що Maersk оцінила збитки через розв'язану Росією війну в Україні у $720 млн.