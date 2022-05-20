У Ахметова знайшли недобудовану супер'яхту, більшу за "Шехерезаду" Путіна, – New York Times. ВIДЕО

Німецька верф Lürssen у Бремені будує суперяхту для сім'ї найбагатшого українського олігарха Ріната Ахметова.

Про це дізналися журналісти New York Times, які називають яхту "таємним марнославним проєктом" бізнесмена.

"Яхта, яка зараз відома лише під кодовою назвою Luminance, може увійти до 10 найбільших суперяхт у світі після завершення робіти. Майже половина з них (найбільших у світі яхт, – ред.) належить російським бізнес-магнатам", – пише видання.

NYT відзначає, що за тоннажем 475-футове розкішне судно наближається до ракетного крейсера ВМС Росії "Москва", який українські війська потопили минулого місяця в Чорному морі.

Німецька верф Lürssen, що будує яхту для Ахметова, також побудувала "Шехерезаду", суперяхту, яка, за словами чиновників США, пов’язана з російським президентом Владіміром Путіним. На початку травня влада Італії оголосила, що арештувала цю яхту. Але Luminance приблизно на 15 футів довша, ніж Шехерезада, яку оцінюють у $700 мільйонів, вказує видання. Обидва судна також мають одного менеджера з будівництва – зареєстровану в Монако компанію Imperial Yachts, клієнтами якої є багато російських олігархів.

Водночас в компанії System Capital Management у відповідь на прохання надати коментар щодо яхти заявили, що зараз Ахметов розглядає можливість продати судно ще до завершення.

"З огляду на нинішні обставини, ми розглядаємо його можливий продаж", – сказав директор з міжнародних зв’язків SCM Джок Мендоза-Вілсон.

Він уточнив, що Ахметов підписав контракт на будівництво яхти у 2018 році. Джерела New York Times вказують, що роботи тривали й після початку російського вторгнення в лютому цього року, а родичі Ахметова їздили в Західну Європу, щоб ознайомитися з деталями будівництва.

Видання зазначає, що наразі незрозуміло, як Ахметов міг продати судно, яке все ще будується, або вийти з контракту, який він підписав. Співрозмовник видання, який працює над проєктом Luminance, зазначає, що найкраще продавати судно вже після його завершення, яке очікується наступного року.