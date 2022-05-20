Росія заявила про чергові виплати за євробондами у доларах та євро щоб уникнути дефолту

Мінфін Росії заявляє про виплату купонного доходу за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2036 роках у валюті випуску – доларах США та євро.

Як повідомляється на сайті російського Мінфіну, кошти для виплати доходу за цими облігаціями на суму $71,25 млн 26,5 млн євро відповідно отримані платіжним агентом з єврооблігацій – НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій".

"Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування державних цінних паперів Російської Федерації виконані Мінфіном Росії у повному обсязі відповідно до емісійної документації випусків єврооблігацій", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні голова Мінфіну США Джанет Єллен заявила, що видана американським урядом ліцензія, яка дозволяє обслуговувати суверенний борг Росії в умовах санкцій, найімовірніше, не буде продовжена після 25 травня.

За даними співрозмовників Bloomberg, деякі чиновники американського Мінфіну пропонували продовжити ліцензію, щоб Росія продовжувала платити за боргами, витрачаючи валюту, що надходить до країни. Проте адміністрація Джо Байдена зрештою схилилася до жорсткого сценарію. Втім, остаточного рішення поки не ухвалено.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Раніше Міністерство фінансів РФ заявило, що 4 квітня не змогло розплатитися за цими євробондами у доларах, оскільки іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, через це виплати у розмірі $649,2 млн було проведено у рублях.

Після цього міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту". Своєю чергою агентство Moody's вказувало, що якщо РФ до кінця пільгового періоду (4 травня) відмовиться провести ці виплати за державними облігаціями у належній валюті, це означатиме дефолт емітента.

Нагадаємо, у березні Мінфін Росії також здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями на загальну суму $117,2 млн у доларах, попри заяви російської влади про намір здійснювати виплати за зовнішнім боргом в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.