Ірландія працює над конфіскацією російських активів для їх передачі Україні, – спікер парламенту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів у Києві зустріч зі спікером Верхньої палати парламенту Ірландії Марком Дейлі та спікером Нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О'Фарілом, на якій обговорив напрацювання рішень щодо конфіскації російських активів для подальшої передачі їх на користь України.

Про це йдеться в повідомленні Кабміну за результатами зустрічі.

Сторони обговорили глобальні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, зокрема намагання ворога створити продовольчу й міграційні кризи.

Шмигаль повідомив, що Україна тісно співпрацює з ООН у гуманітарній сфері, зокрема в питанні постачання їжі, води й ліків на території, які цього гостро потребують. Прем’єр-міністр подякував Ірландії за гуманітарну, фінансову й військову допомогу.

Під час зустрічі прем’єр-міністр поінформував Спікерів парламенту Ірландії про роботу над Планом відновлення України. Він підкреслив, що велику роль у цьому процесі грає Європейський союз.

"Європейська комісія оголосила про створення спеціального трастового рахунку та спеціального плану відновлення України. Ми також працюємо над U24 Recovery Plan. Уже проговорили з нашими партнерами два майбутніх принципи відновлення України: регіональний і параметричний", – зазначив Шмигаль.

За його словами, регіональний принцип полягатиме в допомозі наших партнерів у відновленні певного регіону, міста або громади, а параметричний означатиме, що відновлення відбуватиметься за сучасними параметрами й стандартами Євросоюзу.

У свою чергу Дейлі запевнив, що вони надалі продовжать бути адвокатами підтримки заявки України на членство в ЄС і не сумніваються в позитивному рішенні.

О’Фаріл зі свого боку зазначив, що Ірландія працює над конфіскацією російських активів для подальшої передачі їх на користь України.