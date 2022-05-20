В Києві відновили роботу понад 2000 продуктових магазинів, – КМДА

Станом на 19 травня в Києві працювали понад 2000 продуктових магазинів, понад 70 підприємств ринкової мережі, 555 кав’ярень, 63 пекарні, близько 600 перукарень, барбершопів та студій манікюру, понад 650 СТО.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба столичної адміністрації.

Він додав, що також відкрилося та працює в столиці близько 125 ремонтних майстерень одягу та взуття, 37 веломайстерень, понад 110 магазинів одягу, понад 115 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків, 14 хімчисток, 88 автомагазинів та 42 мийки, частково відновили роботу ТРЦ.

Поворозник додав, що працює майже 200 об’єктів роздрібної торгівлі "Київхліб", у тому числі 11 на території Київської області у містах Бровари, Фастів та Русанів.

Як повідомлялося, знайти інформацію про заклади, які відновили роботу, можна у застосунку "Київ Цифровий" на мапі працюючого бізнесу.