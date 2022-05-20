Кабмін затвердив порядок виїзду за кордон водіїв вантажівок та працівників "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у п’ятницю, 20 травня, затвердив порядок пропуску через державний кордон України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги, працівників підприємств залізничного транспорту та спортсменів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Врегульовано порядок пропуску через державний кордон України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільним транспортними засобами, водіїв транспортних засобів суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, працівників підприємств залізничного транспорту", – написав Мельничук.

Він додав, що вказаний порядок також поширюється на спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, тренерів, спортивних суддів тощо.