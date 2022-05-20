Найбільші виробники калійних добрив в Росії зменшили експорт в 2-4 рази через санкції

Найбільші виробники калійних добрив в Росії – "Уралкалій" та "УралХім" – зменшили експорт своєї продукції залізницею у квітні на 77% та 48% відповідно.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на джерело, знайоме з даними РЖД.

Загалом експортні перевезення добрив залізницею в РФ у квітні впали на 11%, порівняно з березнем – до до 1,9 млн тонн.

Зокрема, "УралХім" у квітні не відвантажував продукцію до Європи (зазвичай істотна частина експорту компанії йде через порти Прибалтики), зосередившись на поставках по суші до країн СНД. Інші великі виробники добрив продовжили постачання до ЄС та через європейські порти.

Російські виробники інших видів добрив не відчули такого значного падіння експорту – експорт добрив "Акрона" минулого місяця зменшивсяна 25%. При цьому як у березні, так і у квітні "Акрон" постачав апатитовий концентрат до Бельгії, де розташовані потужності одного з основних європейських споживачів цієї сировини – Prayon.

Водночас зростання обсягів відвантаження за кордон продемонструвала російська компанія "ФосАгро": експорт апатитового концентрату зріс на 38%, добрив – на 25%. Крім того, "ЄвроХім" у квітні збільшив експорт добрив на 18% порівняно з березнем, коли компанія зіштовхнулася з логістичними проблемами на тлі санкцій проти її засновника Андрія Мельниченка.

Через складнощі з відвантаженнями "ЄвроХіма" та санкцій щодо власника "Акрона" В'ячеслава Кантора експорт азотних добрив із Росії у березні просів на 20-25%. Постачання фосфору та калію за кордон у березні залишалися без змін.

Загалом за січень-квітень перевезення російських добрив на експорт скоротилися майже на 23% на рік і склали 9,9 млн тонн. Експорт через прикордонні переходи впав на 42% – до 3,4 млн тонн, у той же час транзит російських добрив через сухопутні кордони зріс у 2,4 рази – до 0,35 млн тонн. Експорт через порти знизився майже на 6% – до 6,5 млн тонн.

Як повідомлялося, в рамках запроваджених проти РФ санкції Євросоюз обмежив імпорт калійних добрив з РФ. Обмежень на ввезення інших видів добрив не передбачено.

У Росії два виробника хлористого калію: "Уралкалій" та "ЄвроХім".