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Новини Війна
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Кабмін поширив пільги учасників бойових дій на добровольців ТРО та членів їхніх сімей

тероборона,тро

Кабінет міністрів України поширив передбачені законодавством пільги та гарантії на добровольців та членів сімей загиблих захисників та захисниць.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

За словами Мельничука, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Як поідомляється, уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України".

Зазначається, що документ приводить низку чинних урядових нормативно-правових актів у відповідність до закону, яким визнано право добровольців територіальної оборони на набуття статусу учасника бойових дій, а також запроваджено таку категорію осіб, як сім'ї загиблих захисників та захисниць України.

Таким чином, добровольці Сил територіальної оборони Збройних Чил України, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть змогу отримати грошові виплати, передбачені у разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії Росії проти України, а у разі загибелі – члени їхніх сімей отримають одноразову грошову допомогу.

Крім того, члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць матимуть змогу користуватись пільгами, передбаченими чинним законодавством.

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