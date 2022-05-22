Кабмін розірвав угоду з Росією про боротьбу з незаконним обігом наркотиків
Кабінет міністрів припинив дію угоди з Росією про співпрацю у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів та угоди про медичне страхування громадян.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За словами Мельничука, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 20 травня.
Зокрема, припинено дію Угоди з урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними та угоди про медичне страхування громадян України, які тимчасово перебувають у Росії, та громадян РФ, які тимчасово перебувають в Україні.
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Вячеслав Ананьев
показати весь коментар22.05.2022 12:45 Відповісти Мені подобається 0
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