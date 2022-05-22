ЄЦБ в липні може розпочати підвищення відсоткових ставок уперше за 10 років

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у липні, можливо, буде готовий до підвищення відсоткових ставок уперше більш ніж за 10 років.

Про це заявив голова Банку Італії Іньяціо Віско, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо рухатися поступово, підвищуючи процентні ставки найближчими місяцями", – сказав Віско.

На його думку, робити це в червні ще зарано, оскільки цього місяця ЄЦБ завершить програму викупу активів.

"Після цього ми рухатимемося. Після цього може означати і липень", – зазначив Віско.

На останньому засіданні у квітні ЄЦБ очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні. Ставка за депозитами залишилася мінус 0,5% річних, вона знаходиться нижче за нуль з 2014 року.

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Президент Бундесбанку Йоахім Нагель 20 травня також повторив, що перше підвищення ставки може статися у липні. За його словами, це необхідно для того, щоб нинішній ціновий тиск не закріпився. Подальше збільшення "може бути незабаром після цього".

Минулого тижня голова ЄЦБ Крістін Лагард говорила про те, що банк розпочне підвищення ставок через "якийсь час" після завершення викупу активів. При цьому деякий час "може означати період лише кілька тижнів".

Аналітики в середньому прогнозують чотири підйому ставок у єврозоні по 25 базисних пунктів до кінця поточного року. ЄЦБ не підвищувала вартість кредитування з 2011 року.

Найближче засідання ЄЦБ щодо ставок відбудеться 9 червня, наступне призначено на 21 липня.

Раніше в ЄЦБ заявляли, що розв’язана Росією повномасштабна війна проти України та її наслідки створюють ризик для уповільнення темпів зростання ВВП країн єврозони.