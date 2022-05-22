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"Оператор ГТС" отримав від італійської Snam більше 100 генераторів для ремонтів у "польових умовах"

кабель

Один з провідних світових енергетичних операторів – італійська компанія Snam – передав "Оператору ГТС України" 101 переносний генератор, які необхідні нашим фахівцям для виконання ремонтно-відновлювальних робіт у "польових умовах" на об’єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також для обслуговування обладнання ГТС.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС".

Заразом італійський оператор надав 9 тис. м електричного кабелю.

Зазначена продукція буде використана для відновлення автоматизації технологічних процесів та електропостачання на пошкоджених об’єктах.

В "Операторі ГТС" нагадали, що Snam сприяла інтеграції України в європейський газовий ринок, консультувала ОГТСУ в процесі анбандлінгу, також ОГТСУ та італійська компанія співпрацювали над розкриттям потенціалу української газотранспортної інфраструктури та її модернізацією. 

Автор: 

Італія (443) Оператор ГТС (453)


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