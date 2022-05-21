Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для оплати газу з РФ, – Reuters

Влада Німеччини та Італії після переговорів з Євросоюзом повідомила компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Два джерела повідомили виданню, що німецькі імпортери газу отримали від Берліна повідомлення, що вони можуть відкривати рублеві рахунки для оплати російського газу без порушення санкцій. Зазначається, що Німеччина, яка є найбільшим імпортером російського газу в регіоні, діяла з цього питання в тісній координації з ЄС.



Італійський уряд також спілкувався з Європейською комісією і отримав роз’яснення щодо того, як легально купувати російський газ, повідомило Reuters високопоставлене джерело в уряді.



Це сталося ще до того, як італійська енергетична компанія Eni заявила у вівторок, що розпочала процедуру відкриття двох рахунків: одного в євро та одного в рублях, повідомило джерело.



"Рішення відповідає тому, що було повідомлено відомством", – повідомило джерело, посилаючись на департамент енергетики Європейської комісії.

Євросоюз дав два набори письмових рекомендацій щодо того, як купувати російський газ без порушення санкцій, але обидва не дають чітких роз’яснень. Водночас чиновники ЄС під час закритої зустрічі порадили компаніям не відкривати рублеві рахунки в "Газпромбанку".



Деякі дипломати в Брюсселі заявили, що вважають пораду навмисно нечіткою, аби дозволити країнам відкривати рахунки в рублях і продовжувати купувати російський газ. "Створюється враження, що це як завжди залишає відкритими двері для ведення бізнесу", – сказав один дипломат, додавши, що це ризикує підірвати єдність ЄС проти Росії, якщо компанії в одних країнах відкривають рублеві рахунки, а в інших – ні.

При цьому офіційно у вівторок у Єврокомісії заявили, що газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.