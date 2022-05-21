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Новини
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Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для оплати газу з РФ, – Reuters

ес,газ

Влада Німеччини та Італії після переговорів з Євросоюзом повідомила компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Два джерела повідомили виданню, що німецькі імпортери газу отримали від Берліна повідомлення, що вони можуть відкривати рублеві рахунки для оплати російського газу без порушення санкцій. Зазначається, що Німеччина, яка є найбільшим імпортером російського газу в регіоні, діяла з цього питання в тісній координації з ЄС.

Італійський уряд також спілкувався з Європейською комісією і отримав роз’яснення щодо того, як легально купувати російський газ, повідомило Reuters високопоставлене джерело в уряді.

Це сталося ще до того, як італійська енергетична компанія Eni заявила у вівторок, що розпочала процедуру відкриття двох рахунків: одного в євро та одного в рублях, повідомило джерело.

"Рішення відповідає тому, що було повідомлено відомством", – повідомило джерело, посилаючись на департамент енергетики Європейської комісії.

Євросоюз дав два набори письмових рекомендацій щодо того, як купувати російський газ без порушення санкцій, але обидва не дають чітких роз’яснень. Водночас чиновники ЄС під час закритої зустрічі порадили компаніям не відкривати рублеві рахунки в "Газпромбанку".

Деякі дипломати в Брюсселі заявили, що вважають пораду навмисно нечіткою, аби дозволити країнам відкривати рахунки в рублях і продовжувати купувати російський газ. "Створюється враження, що це як завжди залишає відкритими двері для ведення бізнесу", – сказав один дипломат, додавши, що це ризикує підірвати єдність ЄС проти Росії, якщо компанії в одних країнах відкривають рублеві рахунки, а в інших – ні.

При цьому офіційно у вівторок у Єврокомісії заявили, що газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. 

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.

Автор: 

газ (7923) Німеччина (1881) Італія (442) росія (14175)


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Топ коментарі
+11
Счёт убитых идёт на сотню тысяч, эти двуличные пдры продолжают спонсировать геноцид в Украине! Позорище! Респект Англии что вылезли из этого гадюшника
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21.05.2022 22:57
+7
Главные евроимпотенты. Сосальщики путена.
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21.05.2022 18:32
+7
Как всегда, ЕВРОПЕЙСКИЕ ******** сосут член у *****. МРАЗИ!!!!
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21.05.2022 22:27
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Однією рукою санкції вводять, іншою знімають. Гарні партнери.
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21.05.2022 15:26 Відповісти
никогда бы не подумал, что немцы окажутся такой ссыкунвой.....
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21.05.2022 15:56 Відповісти
ображеною ліверною ковбасой
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21.05.2022 18:31 Відповісти
Німці були союзниками Московіі ще з часів, коли нею Катерина правила, ними і залишились .
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21.05.2022 17:24 Відповісти
Так німець міллер і написав історію, для московії, та немало німців були правителями цієї самої московії.
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23.05.2022 00:23 Відповісти
Главные евроимпотенты. Сосальщики путена.
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21.05.2022 18:32 Відповісти
Суки продажні!!!
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21.05.2022 18:49 Відповісти
Нужно не санкции накладывать, а строить трубы в другие страны и строить терминалы приема газа и нефти и покупать у других стран и строить альтернативные источники и переводить все страны на электроплиты, бойлеры, электро-отопление, электрокары.
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21.05.2022 19:30 Відповісти
А звідки ж тут та електрика візьметься, коли передбачено закриття всіх АЕС? :-/
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21.05.2022 22:09 Відповісти
Такое впечатление, что они хотят, чтобы Россия захватила Украину и потом все это войско пошло на Европу. Они вообще не понимают, что им грозит???
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21.05.2022 19:31 Відповісти
Ой, хорошо всё они понимают. В том числе проанализировали что восточная орда до них никак не докатится, а в самом худшем случае увязнет на границе Днепра.
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22.05.2022 14:05 Відповісти
путинские ************ ...
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21.05.2022 20:20 Відповісти
так красиво говорили : не будем платить в рублях. И шо обосрались еврогандоны штопанные. А кацапское ТВ будет штамповать ролики для своих теледибилов как нагнули европушку... тфу гидота...
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21.05.2022 20:34 Відповісти
Мечта КГБ - сделать резервной валютой рубль.
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21.05.2022 20:36 Відповісти
Надо просто взорвать трубопровод . И поставить точку в этом вопросе . Но для этого нужны яйца
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21.05.2022 21:55 Відповісти
Как всегда, ЕВРОПЕЙСКИЕ ******** сосут член у *****. МРАЗИ!!!!
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21.05.2022 22:27 Відповісти
Счёт убитых идёт на сотню тысяч, эти двуличные пдры продолжают спонсировать геноцид в Украине! Позорище! Респект Англии что вылезли из этого гадюшника
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21.05.2022 22:57 Відповісти
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22.05.2022 00:56 Відповісти
Или обоссаные трусы.
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22.05.2022 14:12 Відповісти
Нужно как можно скорее строить трубы к арабам и покупать там газ и он дешевле русского ибо добыча дешевле.
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22.05.2022 14:55 Відповісти
А как же грозное немецкое НЕТ ультиматуму ***** про оплату в рупиях?
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22.05.2022 15:07 Відповісти
А какая разница что открыли. Вопрос в том, что можно на данную валюту купить.
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22.05.2022 16:41 Відповісти
Йолоп Штольц - ШВУШТЕЛЬ!!!
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22.05.2022 17:35 Відповісти

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