Ворог заблокував в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, – Зеленський
Світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча, з якою зіткнеться багато країн.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві, передає пресслужба ОПУ.
"Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшнику тощо. Багато всього", – сказав глава держави.
За словами президента, наразі РФ заблокувала 22 млн тонн харчової продукції. Країна-агресор поступово краде її, вивозить та намагається продати.
"Буде криза у світі. Друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія. Зараз вона зробить харчову кризу, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо країнам Африки, країнам Європи, країнам Азії, які потребують саме цих продуктів харчування. Розблокувати можна різними шляхами. Один зі шляхів – військовий. Тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємося до наших партнерів", – додав Зеленський.
Зі свого боку прем’єр-міністр Португалії зазначив, що його країна вже спрямувала нашій державі військову допомогу. Йдеться про нелетальну й летальну зброю відповідно до запитів України. І надання такої допомоги триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За это время уже половина бы доехала землёй до Европы
И Запад даёт оружие. Людей они дать не могут.
Все логично
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів
9) Захід буде допомагати Україні більше на словах, з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Цікаве питання -- Тому що на місце зеленського став би хто ?
Правильно Порох, а це для росєян жах і нічний кошмар.
Так кому Зе повинен дякувати за своє життя ?
Правильно - Порошенку
А знаєте як ерефійці кажуть на наш борщ, первое. Я би вбив, двічі.