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Новини
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Ворог заблокував в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, – Зеленський

зеленський

Світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча, з якою зіткнеться багато країн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві, передає пресслужба ОПУ.

"Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшнику тощо. Багато всього", – сказав глава держави.

За словами президента, наразі РФ заблокувала 22 млн тонн харчової продукції. Країна-агресор поступово краде її, вивозить та намагається продати.

"Буде криза у світі. Друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія. Зараз вона зробить харчову кризу, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо країнам Африки, країнам Європи, країнам Азії, які потребують саме цих продуктів харчування. Розблокувати можна різними шляхами. Один зі шляхів – військовий. Тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємося до наших партнерів", – додав Зеленський.

Зі свого боку прем’єр-міністр Португалії зазначив, що його країна вже спрямувала нашій державі військову допомогу. Йдеться про нелетальну й летальну зброю відповідно до запитів України. І надання такої допомоги триває.

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) зерно (1868) росія (14175) продовольство (164)


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Топ коментарі
+7
А асфальтом не можна розблокувати? Хто тоді винний що не було замовлення на Нептун а отримали його дуже пізно.Чому не штампували Ольху не відновлювали пво? Хто винен???
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21.05.2022 22:56
+4
З одного боку - ми експортери продовольства i це нашi грошi, якi нам потрiбнi для закупiвель, в тому числi зброi. A з iншого боку.... а нам хiба не похеру на всiх голодуючих у свiтi - хочете жерти, воюйте з нами проти агресора! Кацапи все Чорне море мiнами занапастили, i всi мовчки терплять... то голодуйте - ваш шлунок...вашi проблеми
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21.05.2022 23:13
+3
препізедента пре не по дитячому, перекачався бройлер в мініатюрі та давно не відпочивав? дЄрьмак зменш дозу, бо та старана, що ворог- не піддається зегеварі зечерчиллю вже вимові???

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21.05.2022 20:26
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А зачем нужно было отправлять всё это в уже заблокированные порты ?!
За это время уже половина бы доехала землёй до Европы
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21.05.2022 19:43 Відповісти
препізедента пре не по дитячому, перекачався бройлер в мініатюрі та давно не відпочивав? дЄрьмак зменш дозу, бо та старана, що ворог- не піддається зегеварі зечерчиллю вже вимові???

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21.05.2022 20:26 Відповісти
А асфальтом не можна розблокувати? Хто тоді винний що не було замовлення на Нептун а отримали його дуже пізно.Чому не штампували Ольху не відновлювали пво? Хто винен???
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21.05.2022 22:56 Відповісти
З одного боку - ми експортери продовольства i це нашi грошi, якi нам потрiбнi для закупiвель, в тому числi зброi. A з iншого боку.... а нам хiба не похеру на всiх голодуючих у свiтi - хочете жерти, воюйте з нами проти агресора! Кацапи все Чорне море мiнами занапастили, i всi мовчки терплять... то голодуйте - ваш шлунок...вашi проблеми
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21.05.2022 23:13 Відповісти
Конкретно этих поставок ждёт именно Запад, а никак не Африка.
И Запад даёт оружие. Людей они дать не могут.
Все логично
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22.05.2022 08:42 Відповісти
Кацапня способна на любую мерзость. Кто-то сомневается что она будет жечь поля и с\х технику? Но нам не нужны запасы продовольствия, лучше его продать. Ведь у нас всего лишь война, да Зеля?
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22.05.2022 10:09 Відповісти
А ЧЕРЕЗ БОСФОР КОГО ПРОПУСКАЮТ !!!???
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22.05.2022 10:14 Відповісти
ПОРВАТЬ ЇХ ЯК ТУЗІК ГРЄЛКУ
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22.05.2022 12:41 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем

3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів

9) Захід буде допомагати Україні більше на словах, з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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22.05.2022 13:46 Відповісти
так-так так і є...коломойщина набирає обертів.....кращі люди Української Землі гинуть ...за договорняки коломоя з кремлівськоюмафією...
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23.05.2022 08:53 Відповісти
переробляйте продовольчу у борошно, фуражну - у корм і продавайте ))) Раз там голод, то їм же потрібне борошно? чи вони ще перебирають, борошно чи зерно? чи, можливо, міжнародні зернотрейдери несуть збитки? Маржа, котра залишається в Україні, а не в якійсь умовній Швейцарії (де чийсь хідофіс) зросте, правда рівень трансферних цін знизиться ))) Крім того, і робочі місця і суміжні галузі будуть працювати.
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22.05.2022 14:15 Відповісти
Чому росіяне не прибрали Зе, бо реально могли ?
Цікаве питання -- Тому що на місце зеленського став би хто ?
Правильно Порох, а це для росєян жах і нічний кошмар.
Так кому Зе повинен дякувати за своє життя ?
Правильно - Порошенку
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22.05.2022 17:14 Відповісти
Украине нужна помощь всех средств Запада, чтобы как можно скорее уничтожить российские корабли, чтобы разблокировать вывоз зерна и прочей продукции. Голод угрожает миру из за этих ржавых корыт с пьяными орками русскими. Их нужно уничтожить быстрее и спасти мир от голода!
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22.05.2022 17:24 Відповісти
Керченська протока є первопричиною. Пам'ятаєш
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22.05.2022 17:47 Відповісти
першопричиною Юрій...
А знаєте як ерефійці кажуть на наш борщ, первое. Я би вбив, двічі.
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22.05.2022 20:36 Відповісти
а кроме зеленского этого больше некому сказать? ну просто механизатор широкого профиля... и жнец, и швец, и на дуде игрец...
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23.05.2022 05:34 Відповісти
Він і баба і мужик, він і кінь, він і бик )))
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23.05.2022 09:38 Відповісти
а кроме зеленского этого больше некому сказать? ну просто механизатор широкого профиля... и жнец, и швец, и на дуде игрец...
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23.05.2022 05:34 Відповісти
Не зважаючи, на всі дії коломойщини,підлість (набагато більше) зОману і на виперди небритого,світ вдячний за те ,що незламні УКРАЇНСЬКІ ДУШІ показали,що кремлівську дикумафію можна побороти,злодіїв рашистів можна загнати в їхнє тупе лоно,...гопнини є гопники. .
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23.05.2022 09:03 Відповісти

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