"Газпром" не використовує уже сплачені та заброньовані потужності для транзиту газу, – Макогон

Російський "Газпром" не використовує навіть уже сплачені та заброньовані потужності на точці "Суджа".

Про це повідомив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

За словами Макогона, наразі фізичний транзит складає приблизно 50 млн на добу.

Оплачена потужність – 77,2 млн кубометрів на добу.

"Ми готові транзитувати обсяги окупованої "Сохранівки" через "Суджу", тобто весь обсяг транзиту – 109,6 млн на добу", – додав Макогон.

За його словами, ззагальна технічна потужність "Суджі" – 244 млн кубометрів. Тобно через "Суджу" можуть пройти не тільки обсяги існуючого транзиту (109,6 млн), але й ще майже весь обсяг "Північного Потоку-1" (155 млн на добу).

"Україна має можливість транзитувати достатні обсяги газу до ЄС, до моменту введення ЄС повного ембарго на російський газ. Для України транзит – це гарантія того, що ворог не буде цілеспрямовано знищувати нашу ГТС, яка використовується і для транспорту газу нашим споживачам", – підкреслив Макогон.

Він додав, що "Газпром" відмовляється від запропонованих цивілізованих механізмів вирішення ситуацій форс-мажору, які навіть передбачені у діючому контракті, – перенесення транзиту на іншу точку.

"Нагадаю, що втрата контролю над об’єктами ГТС та факти крадіжки транзитного газу на тимчасово окупованих територіях стали причиною оголошення форс-мажору по точці "Сохранівка". Додам, що влада так званої "ЛНР" самостійно відновила роботу Луганської ТЕС, яка щоденно споживає майже 1 млн кубометрва газу. Звісно, за цей газ ніхто не буде розраховуватись, а це більше $1 млн на добу", – зазначив Макогон.

"Мабуть у рф/"лнр" були плани відтворити в Україні оборудку, яка була реалізована у Молдові. Коли влада ттак званої "ПМР" відбирала для своїх потреб газ (у тому числі для Молдавскої ДРЕС), а вартість цього газу записувалась на Молдову (це вже борг у $7,5 млрд)", – також додав він.