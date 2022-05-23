Пошти світу створять Міжнародне бюро для допомоги з відновленням інфраструктури "Укрпошти"

Всесвітній поштовий союз 20 травня ухвалив другу резолюцію в підтримку України та національного поштового оператора України.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що пошти світу створять Міжнародне бюро, завданнями якого буде:

відстежувати особливі потреби України у сфері поштових послуг та потреби її призначеного поштового оператора, тобто Укрпошти;

провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність Союзу у регіоні;

виявити операційні, інфраструктурні, фінансові або інші наслідки війни для поштових служб як всередині України, так і між Україною та іншими країнами.

Також країни-члени поштового союзу нададуть фінансову підтримку "Укрпошті" на відновлення зруйнованої інфраструктури через фонд, створений Міжнародним бюро, або іншими способами.

Як зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, представники російської пошти намагалися зірвати голосування щодо прийняття резолюції в підтримку України, але їхні зусилля виявилися марними.

"Завдяки ґрунтовній роботі Посла України в Швейцарії Рибченко Артема і переконливому виступу представників Посольства, а також завдяки нашим партнерам з Великобританії, ЕС, США Канади, Японії та інших країн все таки вдалося більшістю голосів – 57% – ухвалити рішення, які сприятимуть відновленню поштової інфраструктури України", – зазначив він.

В "Укрпошті" нагадали, що наразі компанії відомо про 500 зруйнованих відділень. Зокрема, в Ірпені не залишилося жодного вцілілого відділення. Водночас оцінити збитки, завдані ще 500 відділенням неможливо, оскільки вони знаходяться на окупованих територіях.