СБУ оприлюднила покази Медведчука у справах щодо трубопроводу і закупівлі вугілля в ОРДЛО (оновлено)

Народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Зазначається, що описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. Він стверджує, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – повідомив Медведчук.

Він запевняє, що питаннями трубопроводу займався на прохання експрезидента.

"І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР".

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив затриманий.

Як зазначили в СБУ, він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

Своєю чергою у пресслужбі партії "Європейська Солідарність", лідером якої є Петро Порошенко, назвали заяви Медведчука "інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора".

"Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну. Нам прикро, що в умовах війни Служба безпеки України не розслідує справи про очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради, а монтує яскраві політично мотивовані ролики з "псевдосвідченнями" Медведчука", – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті партії.

ЄС також звинуватила владу, зокрема, голову СБУ Івана Баканова, а також заступника голови Офісу президента Олега Татарова, у "порушенні принципу внутрішньополітичної єдності".

"Ми і далі наполягаємо на тому, що публічна дискусія між владою та опозицією повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна", – зазначається у заяві.

Як повідомлялося, Медведчука затримали після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.