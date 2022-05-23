Через дії окупантів Донецька область може повністю залишитися без газу, – голова ОВА (оновлено)

Внаслідок дій російських окупаційних військ найближчим часом в Донецькій області може бути повністю зупинене газопостачання.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований на Луганщині. Зараз цей вузол окупований росіянами і подача газу через нього припинена. Резервний вузол було пошкоджено у квітні внаслідок бойових дій. Підприємство не має змоги почати ремонт через постійні обстріли російської армії", – зазначив він.

За словами Кириленка, кожен новий обстріл спричиняє падіння тиску в мережах, і це також ускладнює роботу всієї системи.

"Все це може вже найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання в області", – підкреслив він.

Очільник області попередив, що в такому разі кожен споживач газу повинен буде: перекрити крани газопостачання перед кожним приладом; чекати від місцевої адміністрації інформації про відновлення постачання газу зі вказанням регламенту робіт; в жодному разі самостійно не втручатися у роботу газових мереж.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти пошкодили магістральний газопровід, яким паливо транспортувалося до населених пунктів Донецької області.

"При спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру, газопостачання Донеччини під питанням. На межі Луганської та Донецької областей росіяни, намагаючись просунутися і захопити цей автошлях, влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 мм. Тиск у трубі одразу впав із 15 до 5 атм, що ставить під питання подальше газопостачання сусіднього регіону", – написав Гайдай в Telegram.

Він констатував, що дістатися до пошкодженої ділянки наразі вкрай складно через активні бойові дії.

За словами голови ОВА, 36 тисяч споживачів із трьох населених пунктів Луганщини мають "деякий запас" блакитного палива за рахунок залишкового тиску у трубах.