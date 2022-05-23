МВФ попередив про ризики глобальної економічної фрагментації внаслідок вторгнення РФ в Україну

Міжнародний валютний фонд застеріг світ від глобальної економічної фрагментації внаслідок вторгнення Росії в Україну, адже скасування десятиліть інтеграції зробить світ біднішим і небезпечнішим.

Про це повідомили директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, її перша заступниця Гіта Гопінат та очільниця відділу стратегії Джейла Пазарбазіоглу у спільному блозі напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Bloomberg.



За їх словами, країни повинні диверсифікувати імпорт, щоб забезпечити ланцюги поставок і зменшити втрати виробництва через перерви.



"Ціна подальшої дезінтеграції в різних країнах буде величезною. І постраждають люди з будь-яким рівнем доходу – від високооплачуваних фахівців і заводських працівників із середнім рівнем доходу, які забезпечують експорт, до низькооплачуваних працівників, які залежать від імпорту продуктів харчування, щоб вижити. Все більше людей вирушать у небезпечні подорожі, щоб шукати можливості в іншому місці", – йдеться у блозі.

За словами Георгієвої, країни повинні знизити торгові бар’єри, щоб зменшити дефіцит і знизити ціни після того, як понад 30 країн обмежили торгівлю продовольством, енергією та іншими ключовими товарами.



Раніше Bloomberg Economics змоделював прискорений розворот глобалізації в довгостроковій перспективі. Зазначається, що це призведе до зростання бідності та зменшення продуктивності країн. Торгівля опиниться на рівні, на якому була до приєднання Китаю до Світової організації торгівлі. Додатковим ударом стане інфляція, яка ймовірно, буде вищою та більш нестабільною.