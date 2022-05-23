Із України від початку вторгнення РФ виїхало понад 6,5 мільйона людей, – ООН
Понад 6,5 млн людей виїхали з України до сусідніх країн із початку російської військової агресії в країні 24 лютого.
Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Так, станом на 22 травня Україну залишило 6,53 млн людей.
Зазначається, що найбільше українських біженців виїхало до Польщі – понад 3,5 мільйона. Ще понад 943 тисячі виїхали до Румунії. Понад 644,4 тисячі українців дісталася Угорщини, понад 471,2 тисячі – Молдови. До Словаччини виїхало 442,3 тисячі людей.
Водночас до Росії та Білорусі виїхало 943 тисячі та 27,3 тисячі українців відповідно.
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