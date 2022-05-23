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Із України від початку вторгнення РФ виїхало понад 6,5 мільйона людей, – ООН

біженці

Понад 6,5 млн людей виїхали з України до сусідніх країн із початку російської військової агресії в країні 24 лютого.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Так, станом на 22 травня Україну залишило 6,53 млн людей.

Зазначається, що найбільше українських біженців виїхало до Польщі – понад 3,5 мільйона. Ще понад 943 тисячі виїхали до Румунії. Понад 644,4 тисячі українців дісталася Угорщини, понад 471,2 тисячі – Молдови. До Словаччини виїхало 442,3 тисячі людей.

Водночас до Росії та Білорусі виїхало 943 тисячі та 27,3 тисячі українців відповідно.

Автор: 

біженці (694) ООН (357)


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