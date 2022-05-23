Зеленський закликав запровадити санкцій проти всіх російських банків, ІТ-сектора та нафти

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до запровадження ембарго на російську нафту, блокування всіх російських банків та ІТ-сектору.

Про це він заявив під час виступу перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.



"Не чекайте фатальних пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, ядерної не дай Боже. Не створюйте у агресора ілюзій, ніби світ недостатньо пручається. Захищайте відразу по максимуму свободу і нормальний порядок у світі. Ось такими мають бути санкції – максимальними, щоб Росія та кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знав одразу, до чого це призведе", – заявив Зеленський.



Проте, на його думку, таких санкцій проти РФ досі немає.



"А вони мають бути. Ембарго на російську нафту. Повне блокування російських банків без винятків. Повна відмова від російського IT-сектору. Повне припинення торгівлі з агресором", – наголосив президент.



"Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями працюватиме на підтримку миру. Потрібно створити прецедент повного виходу всіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб їхні бренди не асоціювалися з військовими злочинами, щоб їхні офіси, рахунки, товари не використовувалися військовими злочинцями у їхніх кривавих інтересах", – додав Зеленський.