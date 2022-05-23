За два місяці війни Україна експортувала аграрної продукції на $1,7 мільярда, – Інститут аграрної економіки

За перші 4 місяці 2022 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму $7,42 млрд, що на 3% більше, ніж торік.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Микола Пугачов, передає пресслужба інституту.

Водночас він зауважив, що слід звернути увагу на значний контраст показників у довоєнний та воєнний періоди.

Якщо у січні-лютому нинішнього року, за даними Державної служби статистики України, вартість вітчизняного аграрного експорту становила $5,67 млрд, то у березні-квітні – після вторгнення Росії – поставки України на зовнішні ринки принесли виручку в розмірі лише $1,74 млрд, скоротившись за час війни більш ніж утричі.

"Агроподовольча продукція продовжує залишатись основним джерелом валютних надходжень для зовнішньої торгівлі України: за січень-квітень 2022 року її частка в загальному експорті перевищила 44%", – зазначив науковець.

Цього року, як і раніше, ключовими товарними групами в аграрному експорті виступають зерно, олійні культури, олії та жири, залишки переробної промисловості, а також м’ясні продукти. Сумарно ці види сільгосппродукції займають у структурі зарубіжних поставок майже 90%.

Зазначається, що нині Україна все ще перевищує рекордні показники минулорічного експорту продовольства.

"Однак триваюча агресія Росії, ведення бойових дій, окупація територій в різних регіонах нашої держави і блокування морських портів суттєво знижують вітчизняний потенціал зовнішніх продажів. Отже, підсумкові показники експорту прямо залежатимуть від ліквідації названих чинників", – підсумував Пугачов.