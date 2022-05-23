"Укртрансбезпека" почала штрафувати за порушення вагових норм на дорогах

Із 23 травня вантажівки знову можуть отримати штрафи за порушення габаритно-вагових норм. Раніше автофіксація ваги працювала в тестовому режимі і штрафи не накладалися.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Як повідомили в компанії, 22 травня завершився період тестового режиму роботи WIM-комплексів (Weight-in-Motion).

Тож із 23 травня на порушників габаритно-вагових норм буде накладатися штраф згідно чинного законодавства, а саме:

від 5% до 10% – 8 500 грн;

від 10% до 20% – 17 000 грн;

від 20% до 30% – 34 000 грн;

більше 30% встановленої норми – 51 000 грн.

Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або Відділах безпеки дорожнього руху управлінь Патрульної поліції представництвах "Укравтодору".

В Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень та посилено адміністративну відповідальність за перевезення пасажирів та вантажів без необхідних документів. Згідно з нормами, максимальна фактична вага для двоосьового вантажного автомобіля встановлена на рівні 18 тонн, трьохосьового – 25 тонн, чотирьохосьового – 32 тонни.