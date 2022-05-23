Нацбанк оцінив відтік коштів за українськими картками за кордоном у $100 мільйонів на день

Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, що створює значний тиск на резерви країни.

Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України (НБУ) Олексій Лупін, інформує Інтерфакас-Україна.

"У нас по картах кожен день $100 млн відтік", – зазначив він.

Як повідомлялося, з 21 травня Національний банк скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%.

Крім того, НБУ зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). При цьому скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

"Таким чином НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для людей, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, що залишаються в Україні", – пояснювали ці обмеження в НБУ.

Нацбанк зазначав, що зменшення ліміту на зняття готівки за кордоном також мінімізує "картковий туризм", оскільки значна частина знятої з карток за кордоном готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок.