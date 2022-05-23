Меткомбінат ArcelorMittal у Кривому Розі зіткнувся з нестачею вугілля для відновлення роботи

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) запустив лише одну доменну піч з чотирьох, оскільки підприємству не вистачає коксівного вугілля для роботи всіх печей.

Про це гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо розповів у інтервʼю "Forbes Україна".

Він пояснив, що до повномасштабного вторгнення завод закуповував 300 тисяч тонн вугілля щомісячно, переважно – з Казахстану.

"Але тепер вугілля з Теміртау не може до нас доходити, маємо шукати інші джерела і привозити залізницею. Це непросто. Як тільки зможемо забезпечити її в достатній кількості – повністю запускаємо виробництво", – сказав Лонгобардо.

За його словами, зараз обговорюється рішення на різних рівнях щодо можливості відкриття коридору для доставки в Одеський порт окремої продукції, у тому числі вугілля.

"Намагаємося завозити вугілля, використовуючи вагони, які вивезли нашу продукцію на експорт. Але це не відбувається миттєво і не в тій кількості, яку нам потрібно. Тому поки що ми запустили лише одну доменну піч", – додав топменеджер.

Водночас він констатував наявність проблем і зі збутом готової продукції.

"Ще одна проблема – кому продавати. Міжнародні споживачі нашої продукції дивляться новини й не впевнені у своєчасності отримання своїх замовлень. Тому, замість прямих поставок, ми вимушені спочатку вивозити продукцію в більш безпечні місця, наприклад, у Польщу. Вже потім вони купують звідти", – зазначив Лонгобардо.

Він уточнив, що через блокування українських портів поставки здійснюються з польських, що також збільшує час доставки.

"Раніше ми фокусувалися на таких ринках, як Єгипет, Туреччина, Ізраїль, країни Близького Сходу, Африки й Азії. Але без портів в Україні, через які ми експортували 80% продукції, постачати дуже складно", – пояснює керівник АМКР.

Він додав, що за таких умов "АрселорМіттал Кривий Ріг" активізував пошук клієнтів у США, які скасували мита на українську сталь.

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Як повідомлялося, на початку квітня меткомбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про відновлення роботи після місячної перерви.

На початку березня 2022 року компанія ArcelorMittal заявила, що тимчасово зупиняє виробництво сталі в Кривому Розі і гасить всі доменні печі. Рішення ухвалили, щоб убезпечити людей і активи. Перед цим виробництво сталі знизили до технічного мінімуму – приблизно на дві третини, роботу шахт зупинили. У період вимушеної зупинки працівники підприємства отримували зарплату.