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Новини
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Туреччина стала найбільшим покупцем російської нафти з портів на Чорному морі, – дослідження

танкер,нафта

Росія експортувала з портів у Чорному та Азовському морях у період з 1 по 30 квітня 2022 року не менш 10,9 млн тонн сирої нафти і продуктів її переробки, які перевезли 182 танкери.

Про це свідчать дані проекту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень "Кривавий експорт", бази даних танкерів, що експортують нафту РФ з Чорного моря (по факту проходження проток Босфор та Дарданелли), передають Порти України.

Вартість нафти типу Urals оцінюється приблизно в $7,4 млрд.

Протягом квітня російська нафта постачалася з Чорного та Азовського морів до портів 31 країни. Зокрема, 142 танкери (або 78% від їх загальної кількості) прийняли порти країн НАТО та ЄС.

Лідерами серед країн-імпортерів російської нафти є: Туреччина – її порти прийняли 56 танкерів, або майже 31% їх загальної кількості, та Греція – 42 танкери (понад 23% їх загальної кількості). Далі ідуть: Італія – 18, Індія – 9, Єгипет – 8, Мальта – 6, Франція, Словенія, Південна Корея – по 4, Нідерланди – 3, Велика Британія, Хорватія, Марокко, Ліван, Саудівська Аравія, Росія, Сирія – по 2, Ізраїль, Іспанія, Сенегал, Лівія, Бразилія, Шрі-Ланка, Португалія, Багамські острови, Бруней, Сент-Люсія, Кіпр, Бельгія, Китай, ОАЕ – по 1.

Серед судновласників танкерів – компанії з 22 країн. Сумарно 98 танкерів (або 54% від їх загальної кількості) належать судновласникам з країн ЄС та НАТО.

Абсолютними лідерами є: Греція – її компаніям належать 69 танкерів (або майже 38% від їх загальної кількості), та Росія – 64 танкери (або 35% від їх загальної кількості). Далі ідуть: Туреччина – 12, Сінгапур – 8, Румунія, Норвегія – по 3, Нідерланди, Монако, Німеччина, Іспанія, Південна Корея, Острови Кука, Ліберія – по 2, США, Китай, Данія, Індія, ОАЕ, Велика Британія, Мальта, В’єтнам, Хорватія – по 1.

Із чотирьох російських портів у Чорному морі (включаючи порт "Севастополь" в окупованому Криму) відправлено 110 танкерів (60% загальної кількості) й експортовано 9,67 млн тонн нафти (88% загального обсягу), з п’яти портів в Азовському морі – 72 танкери й 1,31 млн тонн відповідно. Найбільшими експортними портами у Чорному й Азовському морях є "Новоросійськ" – 8,73 млн тонн (89 танкерів) та Кавказ – 1,01 млн тонн (26 танкерів).

У дослідженні зауважується, що з російського порту "Новоросійськ" експортується не лише російська, але й казахстанська нафта Каспіського трубопроводного консорціуму (КТК), в якому Росія через компанії PJSC Transneft Trustee та CPC Company безпосередньо контролює 31%, а через компанію LUKOIL INTERNATIONAL GmbH – ше 12,5%. Це відкриває значний простір для маніпуляцій статистикою, а також для спроб та технологій обходу санкцій, які можуть бути застосовані ЄС відносно російського нафтового експорту. За експертними оцінками обсяги російської нафти, що транспортується через нафтопровід КТК, сягає 20%. Відокремити російську нафту від казахстанської неможливо – на виході з трубопроводу для завантаження танкерів утворюється нафтова суміш CPC Blend.

Автор: 

Азовське море (88) нафта (4778) порт (1390) росія (14183) Чорне море (156)


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БАРЫГИ !!!
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23.05.2022 21:46 Відповісти
Барыги +
Ватнные барыги❗
Турки это вата безпросветная☝Особенно в курортных районах.
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24.05.2022 07:32 Відповісти
Це саме той випадок коли гроші не пахнуть. А чому Туреччина в лідерах, то це географічно найзручніше транспортувати. До того ж Ердоган така ж **** як і путлер, тільки калібром трохи менше.
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23.05.2022 21:57 Відповісти
Эрдоган - это такая же ГНИДА, как и *****.
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23.05.2022 23:18 Відповісти
Для початку шапіто має об'явити оркам війну. Тоді, сміливо топити усе знаряддя, що має найменший зв'язок з запоребріком. Або тікати до Оману.
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24.05.2022 00:04 Відповісти
Если они заблокировали вывоз зерна из наших портов , значит наше право заблокировать вывоз нефти и зерна из их портов! Только как это сделать!? Вот когда нужен флот!
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24.05.2022 07:31 Відповісти
турок Єрдоган , посередник, котрий , як і німецька прорашистська шлюха Меркель ,заробляє разом з рашистом, і в такий спосіб є спонсором рашистського окупанта , є спонсором вбивства українського народу.
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24.05.2022 09:51 Відповісти
а хто сказав шо ердоган неє куском лайна?😒
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24.05.2022 11:33 Відповісти

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