Росіяни обходять заборону на обслуговування карток Visa та Mastercard через Білорусь, – Єрмак
Серед росіян стали популярними поїздки в Білорусь, щоб оформити карти Visa та Masterсard у білоруських банках.
Про це розказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Росіяни обходять санкції через Білорусь. Зараз стали популярними поїздки до Мінська у так званий "банківський туризм", щоб оформити карти Visa та Masterсard у білоруських банках. Ними можна розплачуватися за кордоном та в міжнародних онлайн-магазинах. Також спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану", – написав Єрмак.
Він нагадав, що картки Visa та Masterсard, випущені в Росії, не можна використовувати за кордоном для міжнародних онлайн-платежів. Карткові гіганти припинили роботу в країні з 6 березня через війну Росії з Україною.
Пізніше Visa та Mastercard ввели обмеження на операції з картками білоруської "дочки" російського "Сбеєрбанку" та банку БелВЕБ.
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