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Росіяни обходять заборону на обслуговування карток Visa та Mastercard через Білорусь, – Єрмак

банк,карта,visa,mastercard

Серед росіян стали популярними поїздки в Білорусь, щоб оформити карти Visa та Masterсard у білоруських банках.

Про це розказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни обходять санкції через Білорусь. Зараз стали популярними поїздки до Мінська у так званий "банківський туризм", щоб оформити карти Visa та Masterсard у білоруських банках. Ними можна розплачуватися за кордоном та в міжнародних онлайн-магазинах. Також спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану", – написав Єрмак.

Він нагадав, що картки Visa та Masterсard, випущені в Росії, не можна використовувати за кордоном для міжнародних онлайн-платежів. Карткові гіганти припинили роботу в країні з 6 березня через війну Росії з Україною.

Пізніше Visa та Mastercard ввели обмеження на операції з картками білоруської "дочки" російського "Сбеєрбанку" та банку БелВЕБ.

Автор: 

Mastercard (100) Visa (88) банки (6954) Білорусь (1582) кредитні картки (111) росія (14183) санкції (4379)


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А что можно так просто оформить счёт в банке страны, гражданином которой ты не являешься
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24.05.2022 11:43 Відповісти
Если банк согласен - то да
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24.05.2022 12:46 Відповісти
По паспорту, как многие украинцы в Польше.
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24.05.2022 15:05 Відповісти
Это всё что нужно знать о санкциях.
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24.05.2022 12:07 Відповісти
А де санкції Заходу проти Белорусі ?
Чи не з ії території було вторгення в Україну і продовжуються обстріли ракетами.
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24.05.2022 12:18 Відповісти
не очень умно - ставить деньги в белорусский банк, они и без санкций уже давно банкроты
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24.05.2022 13:05 Відповісти
Я давно писал что против РБ нужно вводить точно такие-же санкции как и против Парашки-иначе Парашка через РБ будет обходить эти санкции. Ну и правительство РБ не мнее виновато в войне против Украины
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24.05.2022 15:23 Відповісти

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