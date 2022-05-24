20 країн оголосили про додаткову військову допомогу Україні, – глава Пентагону

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили направити Україні додаткову військову допомогу.

Про це він повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі "Контактної групи з оборони України", передає Інтерфакс-Україна.



"Приблизно 20 країн оголосили про нову допомогу у сфері безпеки. Багато країн передають вкрай потрібні артилерійські боєприпаси, танки та інші броньовані засоби", – сказав Остін.



Він зазначив, що інші країни взяли на себе нові зобов'язання щодо підготовки українських військових.



Остін подякував Чехії "за її суттєву підтримку, включаючи недавню передачу бойових вертольотів, танків та ракетних систем". Крім того, глава Пентагону повідомив про рішення Данії відправити Україні пускову установку протикорабельних ракет Harpoon та боєприпаси до неї.



Остін оголосив, що третя зустріч "Контактної групи з оборони України" відбудеться 15 червня "на полях" зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.



Перша зустріч групи відбулася у квітні на авіабазі Рамштайн у Німеччині.