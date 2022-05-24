Німеччина очікує "прориву" у питанні ембарго на російську нафту, – міністр економіки

Європейський союз може домовитися щодо ембарго на російську нафту впродовж найближчих днів.

Про це в ефірі німецької радіостанції ZDF заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає Reuters.

"Ми досягнемо прориву найближчими днями", – заявив він у відповідь на питання про нафтове ембарго.

Водночас, міністр попередив, що нафтове ембарго не означатиме автоматичного послаблення Кремля. За його словами, зростання світових цін на нафту після відмови США від російських нафтопродуктів дозволило Москві заробити більше, продаючи менші обсяги.

Але Європейська комісія та США співпрацюють над пропозиціями, які дозволять обмежити світові ціни на нафту.

"Це, очевидно, незвичайні заходи, але нині незвичайні часи. Це спрацює, тільки якщо багато країн долучаться, і це виявилося каменем спотикання", – додав німецький урядовець.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.