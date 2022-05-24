Через санкції у морі перебуває рекордна кількість незатребуваної російської нафти, – ЗМІ

Близько 62 млн барелів – рекордна кількість – російської нафти Urals перебувають в суднах у морі. Трейдери намагалися знайти покупців на нафту, але таких наразі немає.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Vortexa, передає Reuters.

Зазначається, що США та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення в Україну, а інші уникали придбання вантажів, побоюючись майбутніх санкцій. Крім того, Європейська комісія розглядає ембарго на російську нафту.



Обсяг сирої нафти Urals на воді втричі перевищує середні довоєнний, додали у Vortexа.



"Ццифри, які показують, що російський експорт все ще відносно високий, не пояснюють повної історії", – каже експерт з енергетичних питань Клей Сейгл, додавши, що російська нафта в морі продовжує накопичуватися.



Кількість вантажів Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості, що також є новим максимумом, підкреслив Сейгл.

При цьому частина нафти може бути в дорозі до невідомих покупців, а інша може бути непроданим вантажем.