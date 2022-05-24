Велика Британія може відправити військовий флот для супроводу суден з українським зерном, – The Times (оновлено)

Британська влада розглядає можливість відправити до Чорного моря свої військові кораблі, щоб супроводжувати судна з українським зерном.

Про це повідомляє The Times з посиланням на свої джерела, передає Forbes.

За інформацією видання, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс обговорював створення такого "захисного коридору" з Одеси з міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. І вона схвалила ідею відправки британських військових кораблів.

Співрозмовник видання зазначив, що аби остаточно ухвалити це рішення, Лондон чекає на згоду з боку США. Також ідею має підтримати Туреччина, яка з квітня закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів.

"Військово-морські сили союзників очистять територію навколо порту від російських мін, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції", – зазначають журналісти.

Крім того, за словами одного зі співрозмовників, можливо, що реалізувати цю ідею без домовленостей з РФ навряд чи вдасться, оскільки існує ризик виникнення інцидентів, пов’язаних з російськими військовими провокаціями.

Також планується розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор".

Ініціатором створення коридору для вивезення українського зерна раніше виступила Литва. Глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс запропонував провести для цього міжнародну військово-морську операцію.

Водночас офіційно в уряді Великої Британії наразі наявність таких планів не підтверджують.

"Блокада Путіним Одеси перешкоджає доступу до їжі для тих, хто її потребує. Ми продовжимо інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб знайти шляхи відновлення експорту зерна з України. Однак поки немає планів розгорнути військові кораблі Великобританії в Чорному морі", – цитує заяву речника уряду Великобританії видання The Guardian.