У Маріупольському порту залишилося металу на $170 мільйонів, окупанти намагаються його вкрасти

Російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно. Це сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.

Про це повідомив директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський, передає Економічна правда.

Як він пояснив журналістам, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн. Зерна було набагато менше – 3,4 тис. тонн на складах і ще 9 тис. тонн на судні під іноземним прапором поблизу одного з причалів.

Наразі окупанти розблокували старі ворота порту. З урахуванням глибини близько 3,5 м, туди можуть входити судна річкового типу з невеликою осадкою. Проте російські судна не можуть зайти у порт доти, поки не буде розчищена акваторія порту від затонулого морського транспорту. За словами Барського, окупанти можуть розчистити 3-4 причали з 18.

Зазначається, що для ля цього ворогу потрібна електроенергія, щоб мати можливість використовувати портальні крани. Натомість портова підстанція пошкоджена, а її відновлення є складним процесом, який займає чимало часу.

Тож завантажити свої судна українським майном загарбникам поки не вдасться.

Проте в порту є один непошкоджений автономний плавучий кран, який працює на дизельному паливі – саме його можуть залучати, щоб вивозити крадений український метал. Зараз російські загарбники ремонтують важкі навантажувачі, які для цього потрібні.

Крім того, є інформація, що російські загарбники хочуть встановити свою окупаційну "адміністрацію" порту.

Барський також нагадав, що Маріупольський порт до останнього годував мешканців та розвозив воду до міста, поки не було пошкоджено водонапірну станцію.

Як раніше повідомляв радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, у Маріуполі російські окупанти намагаються поновити роботу порту, водночас їм це не вдається, поки залишається затопленим судно "Меотида".