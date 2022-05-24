Україна веде перемовини про створення Організації країн-експортерів зерна, – Мінагрополітики

Україна запропонувала створити Організацію країн-експортерів зерна, наразі тривають перемовини щодо цього.

Про це повідомив радник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич, передає пресслужба міністерства.

"Ми хочемо, щоб основні світові експортери зернових – США, Канада, Бразилія, Аргентина, Україна, ЄС – об’єдналися для захисту власних інтересів на світовому ринку", – пояснив він.

За його словами, нерідко виникають ситуації, коли, наприклад, Україна експортує дуже багато зернових, але до неї діють певні загороджувальні заходи на імпорт продуктів переробки.

Як пояснив Дмитрасевич, в таких умовах країни Організації країн-експортерів зерна могли б відповідати недружнім заходам заборони імпорту спільно. І якщо члену Організації забороняли б імпорт у певну країну, це вважалось би порушенням інтересів усіх.

Як повідомлялося, на відкритті конференції міністрів сільського господарства G7 очільник Мінагрополітики України Микола Сольський наголосив на необхідності створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка би реагувала на світові виклики на ринку.