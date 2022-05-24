Мінфін підписав угоду з німецьким банком KfW про ще один кредит на 150 мільйонів євро

Україна отримає від державного банку уряду ФРН Кредитної установи для відбудови (KfW) кредит у 150 млн євро.

Відповідну угоду сьогодні підписали міністр фінансів Сергій Марченко та директор KfW по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що кредит надається, як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я", – прокоментував Марченко.

Кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту – 5 років).

Як повідомлялося, 7 квітня Україна вже підписала ще одну угоду з KfW про надання кредиту в розмірі 150 млн євро. Ці кошти пішли на покриття витрат держбюджету, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".