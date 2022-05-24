Гетманцев похвалився першими надходженнями "податку на Google" від сайту для дорослих

До державного бюджету України надійшли перші надходження від платформи для продажу контенту OnlyFans – $305 тис.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Перші надходження до бюджету від "податку на Google": сайт OnlyFans –$305 тис. Внесок індустрії розваг у фінансування нашої перемоги. Очікуємо наступні", – написав він.

Зазначимо, що популярна платформа OnlyFans переважно використовується творцями контенту для дорослих.

Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджується 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), будуть зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?