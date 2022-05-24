Голова Єврокомісії підтримала використання заморожених активів Росії для відновлення України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

Про це вона заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Deutsche Welle.

Голова Єврокомісії наголосила, що йдеться про відшкодування збитків, завданих руйнівною військовою агресією президента РФ Володимира Путіна, і створення для України майбутнього відповідно до уявлень її громадян.

Необхідно використати для цього всі можливості, зокрема заморожені російські активи, заявила фон дер Ляєн.

"Україна має перемогти у цій війні. А путінська агресія має обернутися стратегічним провалом", – сказала вона.

Голова Єврокомісії також запевнила, що ЄС зробить усе можливе, щоб допомогти Україні вистояти та знову самостійно приймати рішення про своє майбутнє.

Крім того, фон дер Ляєн зазначила, що Україна є частиною "європейської сім'ї" і війна проти цієї країни є вирішальним моментом для всіх демократій світу.

Як повідомлялося, раніше віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначав, що країни-члени Європейського союзу прийматимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях, самостійно, відповідно до власного законодавства.