Перша партія української кукурудзи прибула до німецького порту для відправлення в Єгипет

Чеський залізничний перевізник ČD Cargo доставив до німецького порту Браке перший поїзд із 1,8 тис. тонн кукурудзи з України для подальшого відправлення до Єгипту судном-зерновозом.

Про це повідомляється на сайті видання zdopravy.cz, передає Інтерфакс-Україна.

Така зміна логістичних шляхів необхідна, щоб звільнити елеватори в Україні для прийому нового врожаю, і щоб уникнути голоду в Північній Африці та Азії, яка споживає українську сільгосппродукцію.

"Ми сприймаємо це як допомогу і водночас можливість для бізнесу. Через російське вторгнення Україна не може експортувати зерно традиційним способом через чорноморські порти. Наближається новий урожай, а елеватори в Україні ще повні. Тому необхідно вирішити, як отримати хоча б частина запасів залізницею через Європу", – заявив голова правління ČD Cargo Томаш Тот.

Уточнюється, що чеський залізничний перевізник повернувся з вантажем кукурудзи з України, куди він доставив перед цим партію гуманітарної допомоги та військової техніки.

При цьому залізничний експорт з України пов'язаний із проблемами через різну ширину колії в ЄС та Україні, а також недостатню пропускну здатність логістичних шляхів.

"По-перше, це різні габарити: перевізники можуть або підбирати колісні візки, або перевантажувати вантаж. Проте можливості перевалки обмежені. Ще одна вузька горловина – це відповідно прикордонні переходи. Їхня пропускна спроможність значно обмежена, наприклад, у долині Ельби між Дечином та Дрезденом. Розвантажувальні потужності в портах також не безмежні", – уточнило видання.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти заблокували в українських портах 22 млн тонн продовольства.