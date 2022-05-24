Орбан хоче виключити ембарго на російську нафту з порядку денного саміту лідерів країн ЄС, – FT

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував виключити обговорення запропонованого Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії з порядку денного саміту лідерів країн ЄС, який має відбутися наступного тижня.

Про це пише The Financial Times з посиланням на лист Орбана на адресу президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Обговорення пакету санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним. Це лише підкреслить наші внутрішні розбіжності, але не дасть реального шансу їх вирішити. Тому я пропоную не розглядати це питання на наступному засіданні Європейської Ради", – йдеться у листі.

В документі голова уряду Угорщини наполягає, що його країна не може підтримати санкції без детальнішої інформації про фінансування ЄС, яке може допомогти Будапешту відмовитися від російської нафти.

У листі Орбан знову стверджує, що запропоновані санкції спричинять "серйозні проблеми" для Угорщини та підірвуть її життєво важливі інтереси у сфері енергетичної безпеки, обумовивши "ціновий шок" для домогосподарств і економіки.

Орбан також зазначає, що Угорщині потрібні гроші, щоб адаптувати свої нафтопереробні заводи до неросійської нафти та побудувати нові трубопроводи для альтернативних поставок в країну.

Він також розкритикував запропонований раніше Єврокомісією план REPowerEU відмови від російського викопного палива до 2027 року вартістю 210 млрд євро, який передбачає виділення для країн Центральної Європи 2 мільярдів євро на інвестиції в нову нафтову інфраструктуру через Механізм відновлення та стійкості (RRF). Угорщина досі не стала частиною цього механізму.

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Як повідомлялося, раніше джерела агентства Bloomberg відзначали, що ймовірність ухвалення рішення про ембарго на імпорт російської нафти на зустрічі лідерів блоку наступного тижня зменшується, оскільки Угорщина продовжує його блокувати. Співрозмовники агентства стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

У відповідь Будапешт вказував, що для оновлення нафтової промисловості країни знадобиться щонайменше 770 мільйонів євро, а також невизначена кількість додаткових коштів для адаптації до потенційних стрибків ціни на газ. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що для енергетичної безпеки країни знадобиться від 15 до 18 мільярдів євро.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.