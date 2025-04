Коломойський зміг відкласти розгляд позову "Приватбанку" на $3 мільярди в Лондоні через війну

Високий суд Лондона відклав розгляд справи за позовом державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на червень 2023 року на прохання відповідачів.

Як повідомили у пресслужбі "Приватбанку", 28 березня відбулось підготовче засідання у процесі розгляду справи у Високому суді Лондона, в ході якого суд мав визначити процедуру розгляду справи по суті, інформує Інтерфакс-Україна.

В ході підготовчого засідання представники Коломойського та Боголюбова просили суд перенесення розгляду справи по суті, яке мало розпочатися у червні 2022 року, у зв'язку з війною в Україні, і англійський суд це прохання задовольнив.

Водночас "Приватбанк" зазначає, що внаслідок цього перенесення сума позовних вимог банку до його екс-власників збільшиться майже до $4,5 млрд.

"Тим часом відсотки на суму позову продовжують нараховуватись у розмірі близько $500 тис. щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд і судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним", – запевнили у банку.

Як повідомлялося, Високий суд Лондона ще влітку 2020 року призначив слухання в рамках розгляду по суті позову державного "Приватбанку" до його колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на $3 млрд на березень 2022 року. Тоді сторона захисту українських олігархів також намагалася відкласти розгляд справи.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року державний "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона у суперечці з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Суд підтвердив наявність юрисдикції для розгляду позову "Приватбанку" проти колишніх власників, судовий наказ про всесвітній арешт їх активів залишиться чинним до розгляду справи по суті.

Повністю скасувавши рішення суду першої інстанції, судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "Приватбанк" має достатні для судового розгляду підстави вимагати відшкодування $1,9 млрд (включаючи відсотки – $3 млрд), а також відмовив відповідачам у наданні дозволу на оскарження рішення, та зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову.

"Приватбанк" у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (всі - Великобританія), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ЗАО Ukrtransitservice Ltd. (всі – Британські Віргінські о-ви), які імовірно їм належать, або знаходяться під їх контролем.