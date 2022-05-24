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Новини
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Коломойський зміг відкласти розгляд позову "Приватбанку" на $3 мільярди в Лондоні через війну

коломойский,боголюбов,приватбанк

Високий суд Лондона відклав розгляд справи за позовом державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на червень 2023 року на прохання відповідачів.

Як повідомили у пресслужбі "Приватбанку", 28 березня відбулось підготовче засідання у процесі розгляду справи у Високому суді Лондона, в ході якого суд мав визначити процедуру розгляду справи по суті, інформує Інтерфакс-Україна.

В ході підготовчого засідання представники Коломойського та Боголюбова просили суд перенесення розгляду справи по суті, яке мало розпочатися у червні 2022 року, у зв'язку з війною в Україні, і англійський суд це прохання задовольнив.

Водночас "Приватбанк" зазначає, що внаслідок цього перенесення сума позовних вимог банку до його екс-власників збільшиться майже до $4,5 млрд.

"Тим часом відсотки на суму позову продовжують нараховуватись у розмірі близько $500 тис. щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд і судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним", – запевнили у банку.

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Як повідомлялося, Високий суд Лондона ще влітку 2020 року призначив слухання в рамках розгляду по суті позову державного "Приватбанку" до його колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на $3 млрд на березень 2022 року. Тоді сторона захисту українських олігархів також намагалася відкласти розгляд справи.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року державний "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона у суперечці з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Суд підтвердив наявність юрисдикції для розгляду позову "Приватбанку" проти колишніх власників, судовий наказ про всесвітній арешт їх активів залишиться чинним до розгляду справи по суті.

Повністю скасувавши рішення суду першої інстанції, судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "Приватбанк" має достатні для судового розгляду підстави вимагати відшкодування $1,9 млрд (включаючи відсотки – $3 млрд), а також відмовив відповідачам у наданні дозволу на оскарження рішення, та зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову.

"Приватбанк" у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (всі - Великобританія), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ЗАО Ukrtransitservice Ltd. (всі – Британські Віргінські о-ви), які імовірно їм належать, або знаходяться під їх контролем.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (208) Коломойський Ігор (1772) Лондон (190) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+13
Не може. Йому Порошенко весь світ, окрім мордора, закрив.
Думаєте чого, Бубочка одержимий помстою Пороху? За хазяїна образився.
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24.05.2022 21:22
+8
Беня зараз в "теробороні" ОПи, тобто забезпечує бєнємарафоном захист "найвеличнішого" від критики за "про*оби" і піарить водночас його "звитяги". "Верховний про*батор" в свою чергу захищає Беню від ФБР і українських судів, щоб не отримати і собі повістку з лондонського суду в якості співучасника злочинів.
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24.05.2022 21:31
+7
Так вот кому выгодна война!
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24.05.2022 20:48
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а беня разве на войне? он первым ********, и потом у него как и деньгилюбово гражданство израиля и не только
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24.05.2022 19:12 Відповісти
Не може. Йому Порошенко весь світ, окрім мордора, закрив.
Думаєте чого, Бубочка одержимий помстою Пороху? За хазяїна образився.
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24.05.2022 21:22 Відповісти
Коломойша сам не может выехать и зеленского не пускает, бо кто ж его прикрывать будет, если не коломойшин карманный президент?
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24.05.2022 21:30 Відповісти
А Вы, не в курсе ,что беня выездной только в паРашу За ним ФБР охотится и даже в Израиле открыты уг. Дела
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25.05.2022 07:27 Відповісти
В инете мне попалась публикация, и видео, как эта тварь КАЛ.омойский радовался перед мером Днепра Филатовым, когда кацапня уничтожила ракетным ударом аэропорт в Днепре. Эта тварь Беня КАЛомойский после кацапского ракетного удара по аэропорту заявила Филатову : я-же тебе сказал, что в Днепре не будет аэропорта. За такие слова Беню надо повесить на столбе и месяц не снимать, пока на разложится.
А для бубы криворогого это будет тест, как он борется с врагами Украины.
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25.05.2022 09:19 Відповісти
Так вот кому выгодна война!
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24.05.2022 20:48 Відповісти
Беня зараз в "теробороні" ОПи, тобто забезпечує бєнємарафоном захист "найвеличнішого" від критики за "про*оби" і піарить водночас його "звитяги". "Верховний про*батор" в свою чергу захищає Беню від ФБР і українських судів, щоб не отримати і собі повістку з лондонського суду в якості співучасника злочинів.
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24.05.2022 21:31 Відповісти
Не зрозумів яке відношення мають ці два колірованих жида до війни в Україні? Вони що - воїни ЗСУ, чи хоча би служать в теробороні? Щось там англійські судді зовсім все переплутали.
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24.05.2022 22:10 Відповісти
сподіваються, що х..ло їм щось порішає
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24.05.2022 22:37 Відповісти
Заголовок неправильный - "Не **** БЕНЯ добился, а ТВАРИ из ОП добились для БЕНИ переноса рассмотрения".
Если бы представители ПРИВАТА были категорически против, то и английский суд никаких бы подобных решений не принимал.
Да, крепко мальчик ЗЕЛЯ сидит на *** у БЕНИ, конечно не просто так, а за хорошие комиссионные.
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25.05.2022 07:00 Відповісти
Ужас ‼️"Спасибо "73% Теперь из этой ж ОП ы не выбраться
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25.05.2022 07:32 Відповісти
А почему Беня до сих пор не на американских нарах..!? Вопрос к президенту Зеленскому ?
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25.05.2022 12:37 Відповісти

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