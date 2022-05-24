Збитки України від розв'язаної Росією війни зросли до $1 трильйона, – радник Зеленського

Повна вартість прямих та непрямих збитків, завданих на сьогодні агресором Україні, сягає близько $1 трлн, а це пʼять річних ВВП України.

Про це сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко на брифінгу, передає Укрінформ.

"Напавши на Україну, Росія одразу почала нищити наші активи, інфраструктуру, економіку. Після першого тижня війни втрати лише від знищених активів, тобто прямі збитки, становили $100 млрд. Зараз ми вже говоримо про прямі збитки у розмірі не менше ніж $650 млрд", – повідомив Устенко.

Однак, за його словами, є ще й непрямі збитки – недоінвестовані кошти, недоотриманий експорт та валовий продукт, які разом з прямими збитками виходять на втрати для економіки України у суму близько $1 трлн.

"Загальні втрати складають пʼять наших річних ввп, якщо рахувати обсягами 2021 року. У керівництва держави є чітке переконання – агресор має заплатити все, повернути кожну копійку від завданих нам збитків. Зараз йдуть консультації з нашими партнерами та союзниками", – зазначив радник.

Читайте також: Завдані Росією збитки ОПК України перевищили 100 мільярдів, – "Укроборонпром"

Він також назвав орієнтовні суми та джерела відшкодування, на які розраховує Україна.

"По-перше, ми маємо отримати максимальну компенсацію з агресора за рахунок заморожених активів його центробанку, сума яких сягає приблизно $350 млрд. Планується передача цих грошей у спецільно створений Фонд відновлення України. Хоча треба розуміти, що кошти центральних банків зазвичай розпорошені в різних країнах, переважно, в країнах "Великої сімки". Із цими країнами зараз ідуть консультації про те, яким чином будуть внесені зміни до національних законодавств цих країн, які дозволять забрати кошти Центробанку РФ у Фонд відновлення України", – пояснив Устенко.

Далі мова йде про заарештовані російські активи, що перебувають за межами її території та на які вже накладено арешт. Зараз таких активів є близько $150 млрд.

Також є приховані активи, які були вивезені за межі Росії протягом тривалого часу, пошуки яких та арешти все ще тривають.

"За різними оцінками таких прихованих активів є на декілька сотень мільярдів доларів. Щойно ці активи будуть знайдені, на них одразу буде накладено арешт, і тоді ми зможемо говорити про конкретні цифри", – зазначив Устенко.

Механізм отримання живих коштів від цих активів, за його словами, полягає у випуску боргових розписок, які потім будуть розпродані на міжнародному фінансовому ринку.

"Це дасть можливість одразу отримати живі гроші на відновлення економіки України – за нашими оцінками, це ще $500 млрд. Майно ж буде поступово реалізовуватись зацікавленим покупцям. Однак ми зараз не можемо сказати, наскільки швидко та ефективно зможемо реалізувати активи d забезпечення боргових розписок. Для цього знадобиться певний час. Та й оцінка цих активів зараз лише приблизна, бо не зрозуміло, за якими цінами вдасться їх реалізувати – тими? що існували станом на 24 лютого? чи нинішніми. Не одразу знайдеться покупець, готовий дати максимальну ціну", – сказав Устенко.

Додатково для відновлення України, за його словами, будуть використовуватися і ресурси наших партнерів та союзників – Європейського союзу, США та інших країн, що підставили нам своє фінансове та політичне плече. При цьому відбудова країни повинна йти на новому техніко-технологічному рівні, аби дати можливість розвивати країну в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що збитки транспортної інфраструктури через руйнування внаслідок військової агресії Росії щодо України перевищили $90 млрд.