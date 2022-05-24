Виробництво сталі в Україні впало через війну у 7 разів, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у квітні знизили виробництво сталі у 7,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 250 тис. тонн.

Таким чином Україна опустилася на 36 місце у рейтингу 64 країн – основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Worldsteel, у квітні зафіксовано скорочення виплавки сталі в річному вимірі у більшості країн-найбільших виробників, крім Індії, РФ та Туреччини.

Зокрема, Китай зменшив виробництво сталі на 5,2% – до 92,78 млн тонн, Японія – на 4,4% (до 7,47 млн тонн), США – на 3,9% (до 6,86 млн тонн), Південна Корея –на 1,1% (до 5,52 млн тонн), Німеччина – на 1,1% (до 3,33 млн тонн), Бразилія – на 4% (до 2,92 млн тонн), Іран – на 20,7% (до 2,23 млн тонн).

Водночас Індія збільшила виробництво на 6,2% – до 10,14 млн тонн, Росія – на 0,6% (до 6,37 млн тонн), а Туреччина – на 1,6% (до 3,37 млн тонн).

Україна знаходиться на 36-й позиції з 250 тис. тонн сталі порівняно з 200 тис. тонн у березні 2022 року та 1,85 млн тонн у квітні 2021 року (падіння на 86,4%).

Як повідомлялося, загалом у квітні поточного року виплавка сталі знизилася на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 162,75 млн тонн.

Загалом за перші 4 місяці 2022 року 64 країни виробили 619,12 млн тонн сталі, що на 7,1% менше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, Україна за підсумками перших чотирьох місяців 2022 року зайняла 18 місце з виплавкою 3,68 млн тонн сталі, що на 48,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.