Запровадження ембарго на російську нафту відкладається через Угорщину, – фон дер Ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виключила досягнення домовленості щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії в ході саміту лідерів країн ЄС наступного тижня.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню Politico, зазначивши, що не хоче давати "помилкових очікувань" щодо досягнення угоди наступного тижня.

"Я вважаю, що це невідповідна тема для обговорення на рівні Європейської ради, тому що дискусія ведеться про дуже технічні речі", – сказала вона.

"Ми говоримо про країни, які не мають виходу до моря, які потребують альтернативного постачання (нафти, – ред.) через трубопроводи, тому ви повинні говорити про інвестиції в трубопроводи, щоб збільшити постачання, і ми говоримо про нафтопереробні заводи, які мають бути оновлені, та про інвестиції і відновлювану енергію", – додала фон дер Ляєн.

Водночас вона додала, що лідери країн ЄС можуть обговорити свою допомогу Угорщині для відмови від російської нафти.

"Є політичний елемент, який можна обговорити – це те, скільки інші 26 (країн-членів, – ред.) готові інвестувати в Угорщину, але першими і головними труднощами є технічні питання, які ми зараз обговорюємо", – сказала фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання, чи очікує вона, що це питання буде обговорено на саміті наступного тижня, вона відповіла: "Я не очікую цього, я не хочу викликати тут помилкових очікувань".

Фон дер Ляєн додала, що планує провести переговори з головою уряду Угорщини Віктором Орбаном найближчими днями.

"Я відвідала його в Будапешті, щоб зрозуміти, які наслідки (запровадження ембарго на російську нафту для Угорщини, – ред), і об’єктивно це сильна і складна технічна проблема. Звичайно, в цьому завжди є політика, але це, насамперед, технічна проблема", – запевнила голова Єврокомісії.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сам запропонував виключити обговорення запропонованого Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії з порядку денного саміту лідерів країн ЄС, який має відбутися наступного тижня. Він наголосив, що Угорщина не відмовиться від блокування цього рішення.

Раніше джерела агентства Bloomberg відзначали, що ймовірність ухвалення рішення про ембарго на імпорт російської нафти на зустрічі лідерів блоку наступного тижня зменшується, оскільки Угорщина продовжує його блокувати. Співрозмовники агентства стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

У відповідь Будапешт вказував, що для оновлення нафтової промисловості країни знадобиться щонайменше 770 мільйонів євро, а також невизначена кількість додаткових коштів для адаптації до потенційних стрибків ціни на газ. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що для енергетичної безпеки країни знадобиться від 15 до 18 мільярдів євро.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.