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Новини
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Запровадження ембарго на російську нафту відкладається через Угорщину, – фон дер Ляєн

фон,дер,ляйен

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виключила досягнення домовленості щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії в ході саміту лідерів країн ЄС наступного тижня.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню Politico, зазначивши, що не хоче давати "помилкових очікувань" щодо досягнення угоди наступного тижня.

"Я вважаю, що це невідповідна тема для обговорення на рівні Європейської ради, тому що дискусія ведеться про дуже технічні речі", – сказала вона.

"Ми говоримо про країни, які не мають виходу до моря, які потребують альтернативного постачання (нафти, – ред.) через трубопроводи, тому ви повинні говорити про інвестиції в трубопроводи, щоб збільшити постачання, і ми говоримо про нафтопереробні заводи, які мають бути оновлені, та про інвестиції і відновлювану енергію", – додала фон дер Ляєн.

Водночас вона додала, що лідери країн ЄС можуть обговорити свою допомогу Угорщині для відмови від російської нафти.

"Є політичний елемент, який можна обговорити – це те, скільки інші 26 (країн-членів, – ред.) готові інвестувати в Угорщину, але першими і головними труднощами є технічні питання, які ми зараз обговорюємо", – сказала фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання, чи очікує вона, що це питання буде обговорено на саміті наступного тижня, вона відповіла: "Я не очікую цього, я не хочу викликати тут помилкових очікувань".

Фон дер Ляєн додала, що планує провести переговори з головою уряду Угорщини Віктором Орбаном найближчими днями.

"Я відвідала його в Будапешті, щоб зрозуміти, які наслідки (запровадження ембарго на російську нафту для Угорщини, – ред), і об’єктивно це сильна і складна технічна проблема. Звичайно, в цьому завжди є політика, але це, насамперед, технічна проблема", – запевнила голова Єврокомісії.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сам запропонував виключити обговорення запропонованого Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії з порядку денного саміту лідерів країн ЄС, який має відбутися наступного тижня. Він наголосив, що Угорщина не відмовиться від блокування цього рішення.

Раніше джерела агентства Bloomberg відзначали, що ймовірність ухвалення рішення про ембарго на імпорт російської нафти на зустрічі лідерів блоку наступного тижня зменшується, оскільки Угорщина продовжує його блокувати. Співрозмовники агентства стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

У відповідь Будапешт вказував, що для оновлення нафтової промисловості країни знадобиться щонайменше 770 мільйонів євро, а також невизначена кількість додаткових коштів для адаптації до потенційних стрибків ціни на газ. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що для енергетичної безпеки країни знадобиться від 15 до 18 мільярдів євро.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.

Автор: 

Угорщина (550) Єврокомісія (1085) нафта (4778) ембарго (142) Віктор Орбан (49) фон дер Ляєн Урсула (88)


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Топ коментарі
+10
так введіть це ембарго для ЄС за виключенням уйобиків мадярських !

а на них накласти спецмито на всі угорські товари за порушення умов конкуренції (за рахунок дешевої рашиської нафти)
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24.05.2022 19:45
+7
Виглядає так ,що на словах всі підтримують ембарго ,але таємо підтримують саме Угорщину.Італія за останні місяці побила історичний рекорд по закупівлі російської нафти.
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24.05.2022 21:33
+7
Та всі притомні уже зрозуміли,що ємбарго запроваджене не буде ніколи.Це розуміє і *****.
Стара ***** Європа буде і надалі купувати енергоносіі у кацапії,тим самим спонсоруючи війну.
При цьому вона буде цокати язиком і висловлювати глибоке занепокоєння.Україні потрібно готуватися до затяжної війни, враховуючи що ***** тільки від продажу газу отримує ярд у день.
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25.05.2022 00:37
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так введіть це ембарго для ЄС за виключенням уйобиків мадярських !

а на них накласти спецмито на всі угорські товари за порушення умов конкуренції (за рахунок дешевої рашиської нафти)
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24.05.2022 19:45 Відповісти
Виглядає так ,що на словах всі підтримують ембарго ,але таємо підтримують саме Угорщину.Італія за останні місяці побила історичний рекорд по закупівлі російської нафти.
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24.05.2022 21:33 Відповісти
Ілжывая Еўропка будзе абвінавачваць ва ўсім вугорцаў (трэба знайсці пужала, каб астатняму піплу казаць "вось бачыце, гэта ўсё яны" і тыкаць пальцамі), калі самі закупаюцца ў Расеі на мільёны кожны дзень. Стратэгія і геапалітычная рэальнасць не змяняюцца за тыдзень, на гэта патрэбныя гады. А пакуль што ніякай стратэгіі ў Захада ня мае, ну калі не лічыць тое, што ў падкорцы ў іх усё роўна сядзіць жаданне скончыць вайну за сталом перамоваў з Пуціным і працягваць бізнес эс южуал. Таму толькі новая Ўсходняя Еўропа разам з ЗША і Вялікабрытаніяй могуць змяніць геапалітычную рэальнасць і ў першую чаргу Ўсходняя Еўропа, таму што ніхто на Захаде ня хоча "паміраць за Гданьск".
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24.05.2022 22:12 Відповісти
Та всі притомні уже зрозуміли,що ємбарго запроваджене не буде ніколи.Це розуміє і *****.
Стара ***** Європа буде і надалі купувати енергоносіі у кацапії,тим самим спонсоруючи війну.
При цьому вона буде цокати язиком і висловлювати глибоке занепокоєння.Україні потрібно готуватися до затяжної війни, враховуючи що ***** тільки від продажу газу отримує ярд у день.
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25.05.2022 00:37 Відповісти
Я думаю, нам нужно будет готовиться к миру на условиях России в таком случае, а все эти сказочки про капитуляцию рашки мы будем рассказывать деткам. Европа не хочет ввозить эмбарго, просто она не может об этом открыто заявить. Поэтому очень удобно свалить все на Венгрию, типо «это не мы п*жарасы, а венгры
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25.05.2022 08:44 Відповісти
Видно що бажання в ЕС запровадити ембaрго не дуже сильне. Чому решта країн в індивідуальному порядку не впровадять емберго? Всі крім Угорщини. Таке враження, що Угорщина блокує, а другі ій дякують.
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25.05.2022 04:07 Відповісти
До того ж, цікаво, що кацапська нафта до Угорщини потрапляє УКРАЇНСЬКОЮ гілкою нафтопроводу "Дружба".
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25.05.2022 06:26 Відповісти
Интересно, а если сыграть в грязную, и перекрыть? И сказать «это не мы, это диверсия рашки».

Правда для такого требуются яйчишки.

Я давно говорил, что с теми, кто с тобой играет грязно, нужно играть так же и все отрицать - пусть бесятся и доказывают, что это сделал именно ты
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25.05.2022 08:47 Відповісти
в таком случае мы у них нефть можем забирать, как они у нас зерно воруют.
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25.05.2022 11:00 Відповісти
... навіть ніхто не згадує, що в Бориславі та франківщині качають нафту, яка колись перекачувалась на Кременчуг, куди качають її зараз, скоріш за все в трубу Дружба і продають мадярам по чорному налу і хто за цим стоїть?
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25.05.2022 11:27 Відповісти
Якщо б ЄС був дійсно зацікавлений в цих санкціях, то він би відклав мадьяр, і подалі, а не ембарго.
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25.05.2022 07:36 Відповісти

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