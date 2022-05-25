Україна у травні отримає до $2 мільярдів за необхідних $5 мільярдів, – Мінфін

Україна отримає у травні від міжнародних партнерів до $2 млрд за необхідних $5 млрд щомісяця.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council, передає Інтерфакс-Україна.

"У травні у нас не буде цієї суми ($5 млрд, – ред.). На даний момент ми отримали лише $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд", – сказав Марченко.

Почасти Мінфін може закривати проблему ліквідності через військові облігації, але за місяць міністерство може залучити до $1 млрд через цей інструмент. Також Національний банк намагається підтримати уряд у такий історичний момент, що є абсолютно узгодженим з міжнародними партнерами, пояснив Марченко.

"Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування Нацбанку, – ред.) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку", – пояснив міністр.

Як повідомляв міністр фінансів Марченко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україні потрібно щонайменше $5 млрд на місяць, щоб закрити оперативні потреби бюджету. Вони закликали країни "Великої сімки" надати Україні термінове фінансування. Водночас у березні міжнародна підтримка України становила $3 млрд, у квітні – $1,7 млрд.

Раніше Марченко заявляв, що якщо війна затягнеться на три-чотири місяці, то є ймовірність проведення "хвилі націоналізації" та підвищення податків.