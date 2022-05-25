Мінфін США не буде продовжувати ліцензію РФ на обслуговування зовнішнього боргу

Мінфін США не буде продовжувати генеральну ліцензію 9C, яка дозволяє Росії робити виплати американським власникам облігацій.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що дія ліцензії закінчується 25 травня.

Як пише Bloomberg, це наближає Росію до можливого дефолту за зовнішнім боргом. Відсутність ліцензії не дозволить Кремлю здійснювати платежі за своїм суверенним боргом громадянам США.

27 травня Росія має виплатити $100 млн за зовнішнім боргом.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Раніше Міністерство фінансів РФ заявило, що 4 квітня не змогло розплатитися за цими євробондами у доларах, оскільки іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, через це виплати у розмірі $649,2 млн було проведено у рублях.

Після цього міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".

Своєю чергою агентство Moody's вказувало, що якщо РФ до кінця пільгового періоду (4 травня) відмовиться провести ці виплати за державними облігаціями у належній валюті, це означатиме дефолт емітента.

Нагадаємо, у березні Мінфін Росії також здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями на загальну суму $117,2 млн у доларах, попри заяви російської влади про намір здійснювати виплати за зовнішнім боргом в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.

Центробанк РФ через санкції втратив доступ до $300 млрд з $585 млрд міжнародних резервів. Також заблокованим залишається монетарне золото РФ на $133 млрд.

Таким чином, Центробанку РФ залишаються доступними міжнародні резерви приблизно на суму $152 млрд, з них більше $110 млрд зберігаються у юанях на рахунках китайських банків.