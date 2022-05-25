Китай закликає створити "зелений коридор" для експорту російського та українського зерна

За нинішніх умов необхідно у найкоротші терміни сформувати "зелений коридор" для забезпечення експорту зерна з Росії та України.

Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван І під час відеоконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Інтерфакс-Україна.



"У нинішній ситуації міжнародне співтовариство має сприяти припиненню вогню якнайшвидше, щоб забезпечити зелений коридор для експорту зерна з Росії та України", – заявив дипломат.



Ван І зазначив, що "Китай ніколи не залишається осторонь при вирішенні питань, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти". Він "готовий підтримувати зв'язок з усіма сторонами" й у питанні експорту зерна.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена спільно з європейськими союзниками намагаються розробити маршрути для вивезення української пшениці та кукурудзи з країни після того, як Росія заблокувала українські кораблі з зерном. Зазначається, що чиновники розглядають широкий спектр варіантів для безпечного експорту продовольства залізницею, морем і повітрям.

Раніше повідомлялося, що Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи для допомоги в експорті українського зерна.