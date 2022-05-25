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Китай закликає створити "зелений коридор" для експорту російського та українського зерна

зерно

За нинішніх умов необхідно у найкоротші терміни сформувати "зелений коридор" для забезпечення експорту зерна з Росії та України.

Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван І під час відеоконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Інтерфакс-Україна.

"У нинішній ситуації міжнародне співтовариство має сприяти припиненню вогню якнайшвидше, щоб забезпечити зелений коридор для експорту зерна з Росії та України", – заявив дипломат.

Ван І зазначив, що "Китай ніколи не залишається осторонь при вирішенні питань, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти". Він "готовий підтримувати зв'язок з усіма сторонами" й у питанні експорту зерна.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена спільно з європейськими союзниками намагаються розробити маршрути для вивезення української пшениці та кукурудзи з країни після того, як Росія заблокувала українські кораблі з зерном. Зазначається, що чиновники розглядають широкий спектр варіантів для безпечного експорту продовольства залізницею, морем і повітрям.

Раніше повідомлялося, що Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи для допомоги в експорті українського зерна.

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зерно (1868) Китай (2124) експорт (3826)


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Что, суки, зашевилились! Человечину жрать не хотите, зерно им Украинское подавай! В Европу , особенно немцам и французам, зерно только в обмен на современное оружие. С Китаем вообще отдельный разговор! Как нефть у кацапов брать, так это они могут. Ну вот пусть и решают, что им дороже, давить на ***** и гнать его из Украины или жрать человечину своих соплеменников!
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25.05.2022 10:41 Відповісти

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