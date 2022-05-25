Банки видали кредитів під держгарантії на портфельній основі на 24 мільярди

У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 8613 кредитів на суму майже 24,29 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 1 транвя 23 банки-кредитори обслуговують 8503 кредити на суму 24 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 15,17 млрд грн. Це близько 50% від загального ліміту наданих гарантій (30,2 млрд грн).

Водночас у квітні укладено 3115 кредитних договорів на суму 13,18 млрд грн із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 10,13 млрд грн.

За кількістю кредитів лідирує АТ КБ "Приватбанк" – 5467 кредитів на загальну суму 7,4 млрд грн, що складає 63% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк" – 1686 кредитів на загальну суму 5,2 млрд грн (відповідно – 93% від ліміту).

Найбільшим попитом програма користується в Одеській області, де загалом видано 661 кредит на 2 млрд грн. У Дніпропетровській області таких кредитів видано 842 на 1,8 млрд грн, у Києві – 482 на 1,64 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах як сільське господарство (4328 кредитів на 16,4 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів (2224 кредити на 3,77 млрд грн) та переробної промисловості (743 кредити на 2,1 млрд грн).