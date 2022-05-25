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Російські олігархи пропонували передати частину активів на відновлення України в обмін на зняття санкцій, – Мінфін Канади

фриланд

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що їй телефонують російські олігархи, які перебувають у західних санкційних списках, дуже ними незадоволені та пропонують відкупитися від них.

Як пише Handelsblatt, про це вона повідомила під час останньої зустрічі міністрів фінансів G7, передає Укрінформ.

За словами Фріланд, олігархи кажуть, що критично ставляться до війни Росії проти України, але не можуть дистанціюватися від вторгнення через загрозу репресій з боку Кремля.

Крім того, група великих російських бізнесменів, які потрапили під міжнародні санкції, запропонувала пожертвувати значну частину своїх статків на відновлення України в обмін на зняття персональних обмежень.

Автор: 

Канада (498) олігарх (254) росія (14183) санкції (4379) Фріланд Христя (2)


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Не туди дзвонять російські олігархи..., потрібно в ОПУ ермаку. Питання буде швидко урегульоване.
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25.05.2022 12:42 Відповісти

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