Путін підписав указ про роздачу російських паспортів мешканцям Запорізької та Херсонської областей (оновлено)

Російський президент Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства РФ мешканцям Запорізької та Херсонської областей України, території яких частково окуповані російськими військами.

Текст указу опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє Інтерфакс.

Документ вносить доповнення до указу Путіна від квітня 2019 року, який передбачав спрощене надання російського громадянства мешканцям окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

В Міністерстві закордонних справ України засудили указ Путіна, вказавши, що він "відкриває шлях до примусу мешканців тимчасово захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях набувати російське громадянство".

В МЗС наголосили, що незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України", – наголосили в МЗС.

"Примусова паспортизація українців на Херсонщині та Запоріжжі є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України – загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле", – заявили у міністерстві.