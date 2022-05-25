БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 581 19

Втрати українських олігархів через війну оцінили у $7 мільярдів, – Forbes. ІНФОГРАФІКА

ахметов,коломойский

Найбагатші українські бізнесмени та підприємці внаслідок війни втратили активів на $6,95 млрд.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

Наголошується, що оцінка матеріальних втрат бізнесменів містить знищені, пошкоджені та непідконтрольні об’єкти. Втрати учасників списку розраховані пропорційно до їхньої частки у капіталі компаній, що зазнали втрат. При оцінці використано інформацію компаній, карти бойових дій, а також оцінки Forbes, які можуть не завжди збігатися з оцінками компаній.

Оцінка враховує лише прямі матеріальні втрати. Зокрема, не враховувалося зменшення капіталізації бізнесу, збільшення адміністративних витрат та витрат на збут, витрати гуманітарного спрямування.

Так, згідно з даними видання, найбільше під час війни втратив Рінат Ахметов – $4,6 млрд. Він втратив у Маріуполі 2/3 металургійного бізнесу. Зокрема, йдеться про ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" "Метінвесту". Також через обстріли компанія зупинила найбільше в Європі коксохімічне виробництво – Авдіївський КХЗ.

Найбільша втрата в енергетичному бізнесі – Луганська ТЕС в окупованому місті Щастя, адже вона забезпечувала майже 10% потужності "ДТЕК-Енерго". "Зелені" втрати – понад половина потужностей у відновлювальній енергетиці: Ботієвська, Приморська, Орлівська ВЕС і Трифонівська СЕС захоплені.

Понад 80% земельного банку втратив агрохолдинг Ахметова HarvEast: 90 000 га у Донецькій області знаходяться під окупацією, а 12 000 га у Київській області потребують обстеження й розмінування.

На другому місці за обсягом втрат розмістився Вадим Новинський – міноритарний акціонер "Метінвесту" – $1,4 млрд. Серед втрачених активів – херсонська верф суднобудівної компанії Smart Maritime Group, яка лишилась на окупованій території. Також компанія тимчасово не контролює роботу торгових центрів у Мелітополі та Бердянську, а будівлі торгових центрів у Маріуполі та Сєверодонецьку майже повністю зруйновані.

Засновник DCH Олександр Ярославський внаслідок війни втратив $160 млн. Серед найбільших втрат на війні – Кременчуцький НПЗ, який пережив кілька ракетних обстрілів. Підприємцю належить 28% в "Укртатнафті", до якої входить нафтопереробний завод. Також пошкоджень зазнав Харківський аеропорт та Харківський тракторний завод.

Сумарні збитки внаслідок війни співвласників неформального обʼєднання фінансово-промислової групи "Приват" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці оцінюють у $225 млн.

Найбiльшого удару зазнав нафтовий напрям, до якого входять частина "Укрнафти", Кременчуцький НПЗ, завод "Нафтохімік Прикарпаття", Дрогобицький НПЗ і мережа АЗС на 1500 станцій. Бізнесмени втратили більше 10% заправок, та Кременчуцький НПЗ.

Співвласники мережі магазинів "АТБ" Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун через російське вторгнення втратили по $67 млн. Вимушено призупинили роботу близько 200 магазинів. Крім того, на Київщині повністю знищений розподільчий центр на 25 тис. кв. м. Ще один розташований на окупованій території Херсонщини.

Втрати власників мережі "Епіцентр" Олександр та Галина Гереги оцінюють у $60 млн. Були знищені три ТЦ, ще два зазнали пошкоджень.

Також Forbes порахував, що ексвласники ТРЦ "Караван" Сергій Хрипков та Андрій Гордієнко втратили внаслідок війни $55 млн та $27 млн відповідно. Ексміністр екології та природних ресурсів та колишній власник газовидобувної компанії Burisma Микола Злочевський втратив $45 млн. Акціонер агрохолдингу Kernel Андрій Веревський, за оцінкою видання, втратив $38 млн, очільниця компанії "Фармак" Філя Жебровська – $37 млн.

Втрати українських олігархів через війну оцінили у $7 мільярдів, – Forbes 01

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) бізнес (1167) Коломойський Ігор (1772) Герега (39) втрати (48)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Во первых ахметов ничего не потерял, все его предприятие ворованые, во вторых его православную суку кроме Бога еще надо наказать законом.
показати весь коментар
25.05.2022 15:09
+7
Брехня, Бєня ще й наварився.
показати весь коментар
25.05.2022 15:01
+5
Ну и хер с ними. Если бы не воровали у государства, а вкладывали в оборону, экономику, в людей то и войны не было. Потому что Украина была бы сильна а не разграблена олигархами.
показати весь коментар
25.05.2022 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехня, Бєня ще й наварився.
показати весь коментар
25.05.2022 15:01 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 15:09 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 15:10 Відповісти
Во первых ахметов ничего не потерял, все его предприятие ворованые, во вторых его православную суку кроме Бога еще надо наказать законом.
показати весь коментар
25.05.2022 15:09 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3343317/chyslo_milyarderiv_u_sviti_za_chas_pandemiyi_zbilshylosya_na_573_oxfam
показати весь коментар
25.05.2022 15:13 Відповісти
Ну и хер с ними. Если бы не воровали у государства, а вкладывали в оборону, экономику, в людей то и войны не было. Потому что Украина была бы сильна а не разграблена олигархами.
показати весь коментар
25.05.2022 15:45 Відповісти
Ну і шо з того, що вони там щось втратили ? А нам то що до того. Але хороша інфо є - вони ще мають гроші і можуть викупити наших полоненних, можуть накупувати багато зброї для ЗСУ.
Ну от скажіть навіщо мати 4 млрд і не потратити їх для блага держави в якої ти все це вкрав? Витрать ці грощі з розумом і для звільнення України.
Бідним не допомагають, а навпаки - на їхній крові ще й наживаються.
показати весь коментар
25.05.2022 15:50 Відповісти
Які наші люди наївні,та вони краще вдавляться своїми грошима,замками,яхтами,але для держави,яку вони доїли 30 років-зась,для армії нічого не куплять.Весь мир повинен допомагати бідній Украіні,а ті,хто наживався всі ці роки -в сторонке постоят
показати весь коментар
25.05.2022 18:09 Відповісти
А чому такі питання не задають заможним людям в інших нормальних країнах. Невже олігархи лише в Україні. Чи наші найбагатші. Оцінка активів, то не гроші, це оцінка бізнесу. Гроші це лише частина обігових активів. Все інше необоротні активи, виробничі та корпоративні відносини.
показати весь коментар
25.05.2022 21:41 Відповісти
Щось ми не чули від ахметових-новінських потужних позовів у міжнародних судах проти парашиї
показати весь коментар
25.05.2022 16:07 Відповісти
*****. Після війни на цих мавп має відкритись сезон полювання.
показати весь коментар
25.05.2022 17:17 Відповісти
Сколько бы они не потеряли, обычные люди потеряли больше! Кто единственную квартиру, кто единственную машину, а кто единственного родного человека!
показати весь коментар
25.05.2022 17:44 Відповісти
Когда , этим Ттупым , жадным лохам , говорили , ребята у вас есть , заводы , фирмы , надо вкладываться в армию которая будет все это охранять , они покупали дома в Лондоне , яхты и др роскошь . Ну теперь яхтами , можете топить корабли рф
показати весь коментар
25.05.2022 17:47 Відповісти
А хіба вкладати в оборону, то не функція держави... В якій країні бізнес відповідає за оборону
показати весь коментар
25.05.2022 21:44 Відповісти
Борода це не український, нічого це гівно сюди приписувати
показати весь коментар
25.05.2022 18:05 Відповісти
А Ахметов Украинский
показати весь коментар
25.05.2022 18:30 Відповісти
Так Зеля вже компенсував Бені втрати. З відсотками...
показати весь коментар
25.05.2022 20:18 Відповісти
ШО?
показати весь коментар
25.05.2022 20:36 Відповісти
...нічого зєльоні проголосують про возмєщєніє з бюджету особо пострадавшим.
показати весь коментар
25.05.2022 20:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 