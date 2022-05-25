Втрати українських олігархів через війну оцінили у $7 мільярдів, – Forbes. ІНФОГРАФІКА

Найбагатші українські бізнесмени та підприємці внаслідок війни втратили активів на $6,95 млрд.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

Наголошується, що оцінка матеріальних втрат бізнесменів містить знищені, пошкоджені та непідконтрольні об’єкти. Втрати учасників списку розраховані пропорційно до їхньої частки у капіталі компаній, що зазнали втрат. При оцінці використано інформацію компаній, карти бойових дій, а також оцінки Forbes, які можуть не завжди збігатися з оцінками компаній.

Оцінка враховує лише прямі матеріальні втрати. Зокрема, не враховувалося зменшення капіталізації бізнесу, збільшення адміністративних витрат та витрат на збут, витрати гуманітарного спрямування.

Так, згідно з даними видання, найбільше під час війни втратив Рінат Ахметов – $4,6 млрд. Він втратив у Маріуполі 2/3 металургійного бізнесу. Зокрема, йдеться про ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" "Метінвесту". Також через обстріли компанія зупинила найбільше в Європі коксохімічне виробництво – Авдіївський КХЗ.

Найбільша втрата в енергетичному бізнесі – Луганська ТЕС в окупованому місті Щастя, адже вона забезпечувала майже 10% потужності "ДТЕК-Енерго". "Зелені" втрати – понад половина потужностей у відновлювальній енергетиці: Ботієвська, Приморська, Орлівська ВЕС і Трифонівська СЕС захоплені.

Понад 80% земельного банку втратив агрохолдинг Ахметова HarvEast: 90 000 га у Донецькій області знаходяться під окупацією, а 12 000 га у Київській області потребують обстеження й розмінування.

На другому місці за обсягом втрат розмістився Вадим Новинський – міноритарний акціонер "Метінвесту" – $1,4 млрд. Серед втрачених активів – херсонська верф суднобудівної компанії Smart Maritime Group, яка лишилась на окупованій території. Також компанія тимчасово не контролює роботу торгових центрів у Мелітополі та Бердянську, а будівлі торгових центрів у Маріуполі та Сєверодонецьку майже повністю зруйновані.

Засновник DCH Олександр Ярославський внаслідок війни втратив $160 млн. Серед найбільших втрат на війні – Кременчуцький НПЗ, який пережив кілька ракетних обстрілів. Підприємцю належить 28% в "Укртатнафті", до якої входить нафтопереробний завод. Також пошкоджень зазнав Харківський аеропорт та Харківський тракторний завод.

Сумарні збитки внаслідок війни співвласників неформального обʼєднання фінансово-промислової групи "Приват" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці оцінюють у $225 млн.

Найбiльшого удару зазнав нафтовий напрям, до якого входять частина "Укрнафти", Кременчуцький НПЗ, завод "Нафтохімік Прикарпаття", Дрогобицький НПЗ і мережа АЗС на 1500 станцій. Бізнесмени втратили більше 10% заправок, та Кременчуцький НПЗ.

Співвласники мережі магазинів "АТБ" Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун через російське вторгнення втратили по $67 млн. Вимушено призупинили роботу близько 200 магазинів. Крім того, на Київщині повністю знищений розподільчий центр на 25 тис. кв. м. Ще один розташований на окупованій території Херсонщини.

Втрати власників мережі "Епіцентр" Олександр та Галина Гереги оцінюють у $60 млн. Були знищені три ТЦ, ще два зазнали пошкоджень.

Також Forbes порахував, що ексвласники ТРЦ "Караван" Сергій Хрипков та Андрій Гордієнко втратили внаслідок війни $55 млн та $27 млн відповідно. Ексміністр екології та природних ресурсів та колишній власник газовидобувної компанії Burisma Микола Злочевський втратив $45 млн. Акціонер агрохолдингу Kernel Андрій Веревський, за оцінкою видання, втратив $38 млн, очільниця компанії "Фармак" Філя Жебровська – $37 млн.