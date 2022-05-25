Крок до дефолту: Мінфін Росії оголосив про переведення виплат за держборгом в рублі

Через рішення Мінфіну США, який відмовився продовжувати ліцензію на проведення виплат за зовнішнім боргом, Росія проводитиме ці виплати в рублях.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Мінфіну РФ.

"Відмова у продовженні зазначеної ліцензії унеможливлює продовження обслуговування державного зовнішнього боргу в доларах США, виплати будуть здійснюватися у валюті Російської Федерації з можливістю їх подальшої конвертації в оригінальну валюту зобов'язання через НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" (НКО АТ НРД) як платіжного агента", – йдеться у повідомленні.

При цьому в Мінфіні Росії додали, що для отримання виплат власники єврооблігацій РФ мають відкрити рахунки в НКО АТ НРД.

"Нинішня ситуація не має нічого спільного із ситуацією 1998 року, коли Росії не вистачало коштів на погашення своїх боргів. Зараз гроші є, і готовність платити теж є. На житті росіян ця штучно створена недружньою країною ситуація не позначиться", – заявив міністр фінансів Антон Силуанов.

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Як повідомлялося, раніше Мінфін США попередив, що не продовжуватиме генеральну ліцензію 9C, яка дозволяє Росії робити виплати американським власникам облігацій.

Як відзначає Bloomberg, це наближає Росію до дефолту за зовнішнім боргом. Відсутність ліцензії не дозволить Кремлю здійснювати платежі за своїм суверенним боргом громадянам США. Водночас 27 травня Росія має виплатити $100 млн.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Нагадаємо, у березні Мінфін Росії також здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями на загальну суму $117,2 млн у доларах, попри заяви російської влади про намір здійснювати виплати за зовнішнім боргом в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.

Центробанк РФ через санкції втратив доступ до $300 млрд з $585 млрд міжнародних резервів. Також заблокованим залишається монетарне золото РФ на $133 млрд. Таким чином, Центробанку РФ залишаються доступними міжнародні резерви приблизно на суму $152 млрд, з них більше $110 млрд зберігаються у юанях на рахунках китайських банків.