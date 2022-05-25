"Укравтодор" анонсував створення майданчиків для стоянки транспорту на прикордонних КПП

Для збільшення пропускної спроможності контрольних пунктів та вирішення проблеми скупчення вантажного транспорту найближчим часом прикордонні КПП будуть обладнані майданчиками для відстою автотранспорту.

Про це повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

"Разом з командою Міністерства інфраструктури проінспектували прикордонні шляхи, якими нині рухається велика кількість транспортних засобів. З основного – бачимо велике скупчення вантажного транспорту. Першочерговим завдання для себе бачимо створення більш комфортних умов для водіїв та збереження доріг", – написав Івко.

За його словами, планується вдосконалити під'їзні шляхи до контрольно-пропускних пунктів шляхом та влаштувати майданчики для відстою автотранспорту. У першу чергу йдеться про ті маршрути, котрі ведуть до пунктів пропуску з сусідніми країнами у прикордонних регіонах.

"Для якнайшвидшого вирішення всіх інфраструктурних та процедурних питань працюватимемо разом з міжнародними партнерами та дружніми сусідніми країнами", – додав Івко.

Він зазначив, що з першого дня війни в Україні вже зруйновано 13% доріг – це майже 24 тис. км доріг та понад 300 штучних споруд. Водночас відновлюється проїзд через зруйновані мости – зараз функціонує 36 переправ у деокупованих областях.

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначав, що збитки транспортної інфраструктури через руйнування внаслідок військової агресії Росії щодо України перевищили $90 млрд.